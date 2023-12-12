https://ria.ru/20231212/serial-1915345319.html

Тема с сериалом "Слово пацана" слишком раздута, заявила Мизулина

Тема с сериалом "Слово пацана" слишком раздута, заявила Мизулина - РИА Новости, 12.12.2023

Тема с сериалом "Слово пацана" слишком раздута, заявила Мизулина

Раздутая вокруг сериала "Слово пацана" шумиха может привести к "вирусному" повторению ситуации с травлей одних подростков другими, заявила журналистам глава... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:25

2023-12-12T16:25

2023-12-12T16:25

культура

россия

иван янковский

сергей бурунов

лига безопасного интернета

госдума рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Раздутая вокруг сериала "Слово пацана" шумиха может привести к "вирусному" повторению ситуации с травлей одних подростков другими, заявила журналистам глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Тема очень сильно раздута и преувеличена, в том числе средствами массовой информации. Слишком много разговоров, и именно эта вирусная составляющая и создаёт определённые проблемы, опасности и возможности условного повторения ситуации с (движением) "Рёдан", - сказала Мизулина. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, смотрела ли она "Слово пацана", Мизулина заявила, что видела сериал, но она "взрослый человек", а проблема заключается в том, что сериал смотрят дети. Во время разговора со студентами нижегородских вузов она отметила, что "на сериале стоит маркировка 18+, но тем не менее все школьники пятого-восьмого класса его по каким-то причинам посмотрели". Этому, по ее мнению, способствует простой доступ в онлайн-кинотеатры и родители, которые не следят за тем, что смотрят их дети. "Другой вопрос: нужен ли столь агрессивный вирусный пиар таких тем и таких сериалов молодёжной аудитории? Или всё-таки нужно снимать кино о более добрых моментах и делать их такими же популярными, как этот конкретный сериал?" - сказала Мизулина. Она выразила надежду, "что эта вирусная тема сериала закончится к концу декабря - началу января, а на смену ему придет какой-то новый фильм". "Надеюсь, что не дойдёт до ситуации февраля этого года, когда вся страна бегала по торговым центрам и искала ребят в кофтах с пауками... Но пока есть некоторые подозрения, что тема может стать настолько вирусной и превратиться в такую не очень позитивную детскую игру", - подчеркнула глава "Лиги безопасного интернета". Она также отметила, что проблема травли, агрессии, насилия в подростковой среде не привязана к какому-то конкретному фильму или какой-то конкретной музыке, имеет более глубокие корни и очень широкий масштаб. "И здесь любая капля может стать отправной точкой - будь то этот сериал или какая-то другая тематика... Здесь нужно с самим явлением, самой проблемой такого большого количества насилия в молодёжной среде бороться как таковой. На мой взгляд, более глубоко и более системно", - резюмировала Мизулина. Премьерные серии сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов и Жора Крыжовников, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках Казани на фоне перестройки. Сериал вызвал значительный общественный резонанс из-за сцен жестокости и, по некоторым оценкам, героизации преступности. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений российского законодательства. Неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Молодые люди, причисляющие себя к движению, в названии, одежде и символике подражают группировке "Рёдан" (полное название "Гэйэй Рёдан") из культового японского комикса Hunter x Hunter. Символом группировки является паук, у каждого члена группировки есть свой номер.

https://ria.ru/20231211/narusheniya-1915023740.html

https://ria.ru/20231208/ivanushka-1914599487.html

https://ria.ru/20231207/serial-1914376733.html

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россия, иван янковский , сергей бурунов, лига безопасного интернета, госдума рф, жора крыжовников