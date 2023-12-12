https://ria.ru/20231212/sboy-1915219259.html

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023

В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:37

2023-12-12T08:37

2023-12-12T10:31

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", — уточнили в ведомстве.В ГИБДД также отметили, что специалисты уже устраняют последствия технического сбоя.Госавтоинспекция дополнительно сообщит, когда ее подразделения возобновят оказание услуг в полном объеме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, москва, гибдд мвд рф, общество