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В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
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08:37 12.12.2023 (обновлено: 10:31 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sboy-1915219259.html
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:37
2023-12-12T10:31
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.&quot;В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено&quot;, — уточнили в ведомстве.В ГИБДД также отметили, что специалисты уже устраняют последствия технического сбоя.Госавтоинспекция дополнительно сообщит, когда ее подразделения возобновят оказание услуг в полном объеме.
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авто, москва, гибдд мвд рф, общество
Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Общество
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыдача регистрационных знаков транспортных средств в Москве
Выдача регистрационных знаков транспортных средств в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выдача регистрационных знаков транспортных средств в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
«

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", — уточнили в ведомстве.

В ГИБДД также отметили, что специалисты уже устраняют последствия технического сбоя.
Госавтоинспекция дополнительно сообщит, когда ее подразделения возобновят оказание услуг в полном объеме.
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