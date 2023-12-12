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В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:37
2023-12-12T08:37
2023-12-12T10:31
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Москве временно приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя на ресурсах ГИБДД, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале."В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции города Москвы временно приостановлено", — уточнили в ведомстве.В ГИБДД также отметили, что специалисты уже устраняют последствия технического сбоя.Госавтоинспекция дополнительно сообщит, когда ее подразделения возобновят оказание услуг в полном объеме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, Общество
В Москве приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав
В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав