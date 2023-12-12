https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915377359.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.12.2023

США расширили санкции против России

США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:12

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2023-12-12T19:33

сша

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экономика

чукотская горно-геологическая компания

санкции в отношении россии

зарах илиев

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов.К приезду Владимира Зеленского в Вашингтон казначейство также добавило в перечень 23 физических лица и три морских судна.Под ограничения попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Они представляют промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский секторы, а также СМИ. Среди них значатся:В санкционный список также попали:Ограничения также ввели против трех судов с российским флагом — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.

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https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914109120.html

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914096612.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, экономика, чукотская горно-геологическая компания, санкции в отношении россии, зарах илиев, александр потапов, москва, владимир зеленский, киевская площадь, газпром