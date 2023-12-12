США расширили санкции против России
Минфин США ввел санкции против 23 россиян и более чем 200 компаний
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов.
К приезду Владимира Зеленского в Вашингтон казначейство также добавило в перечень 23 физических лица и три морских судна.
Под ограничения попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Они представляют промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский секторы, а также СМИ. Среди них значатся:
- Пермский пороховой завод;
- Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал";
- Чукотская горно-геологическая компания;
- Ижевский электромеханический завод "Купол";
- АО "Камчатское золото";
- Казанский завод компрессорного машиностроения;
- Новосибирский патронный завод;
- Научно-производственное объединение "Полет";
- АО "Тулаточмаш";
- "Беринг Металс";
- "7ТВ Медиа группа";
- ООО "Киевская площадь";
- "Восток золото";
- Управляющая компания "Москва Сити";
- ООО "Газпром Линде Инжиниринг";
- ООО "Северные технологии";
- Экспобанк;
- АО "Объединенная инвестиционная группа";
- ООО "Сигнал-инвест";
- Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург".
В санкционный список также попали:
- предприниматель Свиблов Владислав Владимирович и компания Highland Gold;
- бизнесмен Таврин Иван Владимирович и ряд связанных с ним фирм, включая ООО "Кисмет телеком инфраструктура", "ООО "Кисмет капитал груп" и ООО "Кисмет консалтинг";
- совладелец группы компаний "Киевская площадь" Зарах Илиев;
- предприниматель Сергей Докучаев и золотодобывающая компания ПАО "Высочайший";
- гендиректор АО "Уралвагонзавод" Александр Потапов;
- руководитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Александр Пан;
- генеральный директор Нижегородского машиностроительного завода Василий Шупранов;
- глава Завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.
Ограничения также ввели против трех судов с российским флагом — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.