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США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.12.2023
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18:12 12.12.2023 (обновлено: 19:33 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915377359.html
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 12.12.2023
США расширили санкции против России
США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:12
2023-12-12T19:33
сша
россия
экономика
чукотская горно-геологическая компания
санкции в отношении россии
зарах илиев
александр потапов
москва
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов.К приезду Владимира Зеленского в Вашингтон казначейство также добавило в перечень 23 физических лица и три морских судна.Под ограничения попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Они представляют промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский секторы, а также СМИ. Среди них значатся:В санкционный список также попали:Ограничения также ввели против трех судов с российским флагом — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231121/sanktsii-1910708631.html
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914109120.html
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сша
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сша, россия, экономика, чукотская горно-геологическая компания, санкции в отношении россии, зарах илиев, александр потапов, москва, владимир зеленский, киевская площадь, газпром
США, Россия, Экономика, Чукотская горно-геологическая компания, Санкции в отношении России, Зарах Илиев, Александр Потапов, Москва, Владимир Зеленский, Киевская площадь, Газпром
США расширили санкции против России

Минфин США ввел санкции против 23 россиян и более чем 200 компаний

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более чем 200 компаний, сообщило американское Министерство финансов.
К приезду Владимира Зеленского в Вашингтон казначейство также добавило в перечень 23 физических лица и три морских судна.
Вид на Капитолий из окна здания Кэннон-Хаус, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США ввели санкции против двух российских военных
21 ноября, 03:20
Под ограничения попали компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Они представляют промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский секторы, а также СМИ. Среди них значатся:
  • Пермский пороховой завод;
  • Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал";
  • Чукотская горно-геологическая компания;
  • Ижевский электромеханический завод "Купол";
  • АО "Камчатское золото";
  • Казанский завод компрессорного машиностроения;
  • Новосибирский патронный завод;
  • Научно-производственное объединение "Полет";
  • АО "Тулаточмаш";
  • "Беринг Металс";
  • "7ТВ Медиа группа";
  • ООО "Киевская площадь";
  • "Восток золото";
  • Управляющая компания "Москва Сити";
  • ООО "Газпром Линде Инжиниринг";
  • ООО "Северные технологии";
  • Экспобанк;
  • АО "Объединенная инвестиционная группа";
  • ООО "Сигнал-инвест";
  • Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург".
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Канада расширила антироссийские санкции
17:40
В санкционный список также попали:
  • предприниматель Свиблов Владислав Владимирович и компания Highland Gold;
  • бизнесмен Таврин Иван Владимирович и ряд связанных с ним фирм, включая ООО "Кисмет телеком инфраструктура", "ООО "Кисмет капитал груп" и ООО "Кисмет консалтинг";
  • совладелец группы компаний "Киевская площадь" Зарах Илиев;
  • предприниматель Сергей Докучаев и золотодобывающая компания ПАО "Высочайший";
  • гендиректор АО "Уралвагонзавод" Александр Потапов;
  • руководитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Александр Пан;
  • генеральный директор Нижегородского машиностроительного завода Василий Шупранов;
  • глава Завода имени Дегтярева Андрей Казазаев.
Ограничения также ввели против трех судов с российским флагом — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Великобритания расширила антироссийский санкционный список
6 декабря, 14:08
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.
В России также заявляли, что США и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. При этом на Западе все чаще звучат мнения, что введенные санкции неэффективны.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Дерипаска рассказал о последствиях санкций США и Евросоюза
6 декабря, 13:31
 
СШАРоссияЭкономикаЧукотская горно-геологическая компанияСанкции в отношении РоссииЗарах ИлиевАлександр ПотаповМоскваВладимир ЗеленскийКиевская площадьГазпром
 
 
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