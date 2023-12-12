https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915316217.html

Источник: постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций

Источник: постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций - РИА Новости, 12.12.2023

Источник: постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций

Постпреды ЕС на заседании в понедельник не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России, продолжат работу во вторник вечером, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:35

2023-12-12T14:35

2023-12-12T14:46

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Постпреды ЕС на заседании в понедельник не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России, продолжат работу во вторник вечером, сообщил РИА Новости европейский источник."Постпреды вчера не согласовали эти пункты (экономические и персональные санкции против РФ – ред.), продолжат обсуждать эту тему сегодня в 17.00 (19.00 мск – ред.), - сообщил собеседник агентства. Ранее европейский источник сообщил, что в процессе согласования нового пакета ограничений достигнут прогресс, но не смог назвать дату публикации ограничений. Если постпреды достигнут согласия по 12-му пакету санкций, они запустят традиционную техническую процедуру его формального утверждения на министерском уровне. После этого документ будет еще раз проверен техническими специалистами и опубликован в официальном журнале ЕС. Тогда же он будет считаться вступившим в силу.Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС теперь затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231211/vengriya-1915123618.html

https://ria.ru/20231115/sanutsii-1909649315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии