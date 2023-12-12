Архимандрит лишен сана за службу с клиром Константинопольского патриархата
Архимандрита, служившего с клиром Константинопольского патриархата, лишили сана
Купола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Епархиальный церковный суд Московской (городской) епархии постановил лишить священного сана архимандрита Кирилла (Говоруна), который ранее сослужил в Киеве с духовенством Константинопольского патриархата, теперь это решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии.
Ранее патриарх Кирилл запретил в служении архимандрита Кирилла (Говоруна) по причине того, что тот нарушил "обязательство верности Русской православной церкви, что выразилось, в том числе, в сослужении с архиереями и священнослужителями Константинопольской церкви, с которой решением Священного синода прервано евхаристическое общение по причине грубого вторжения на каноническую территорию Украинской православной церкви".
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"Епархиальный суд г. Москвы Русской православной церкви, заседая 31.10.2023 г. по делу запрещенного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна), решил: "Признать, что на основании правила 25-го Святых Апостолов архимандрит Кирилл (Говорун) подлежит наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана", - сказано в сообщении.
Подчеркивается, что данное решение "публикуется с целью дать возможность запрещенному архимандриту Кириллу (Говоруну) ознакомиться с ним в срок, установленный статьей 54 пунктом 2 положения о церковном суде".
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"Решение вступит в силу после утверждения святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом", - заключили в епархии.
Архимандрит Кирилл (Говорун) занимал различные должности в Русской православной церкви, в конце 2000-х возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви.
Как заявил РИА Новости на тот момент патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), Говорун в соцсетях и публикациях "глумится над православием, ругает Русскую православную церковь, оставаясь в ее лоне, ругает русский мир, клевещет на епископат РПЦ, патриарха".