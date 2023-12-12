https://ria.ru/20231212/san-1915329749.html

Архимандрит лишен сана за службу с клиром Константинопольского патриархата

Архимандрит лишен сана за службу с клиром Константинопольского патриархата - РИА Новости, 12.12.2023

Архимандрит лишен сана за службу с клиром Константинопольского патриархата

Епархиальный церковный суд Московской (городской) епархии постановил лишить священного сана архимандрита Кирилла (Говоруна), который ранее сослужил в Киеве с... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:24

2023-12-12T15:24

2023-12-12T15:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Епархиальный церковный суд Московской (городской) епархии постановил лишить священного сана архимандрита Кирилла (Говоруна), который ранее сослужил в Киеве с духовенством Константинопольского патриархата, теперь это решение должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сказано в сообщении, опубликованном на сайте епархии. Ранее патриарх Кирилл запретил в служении архимандрита Кирилла (Говоруна) по причине того, что тот нарушил "обязательство верности Русской православной церкви, что выразилось, в том числе, в сослужении с архиереями и священнослужителями Константинопольской церкви, с которой решением Священного синода прервано евхаристическое общение по причине грубого вторжения на каноническую территорию Украинской православной церкви". "Епархиальный суд г. Москвы Русской православной церкви, заседая 31.10.2023 г. по делу запрещенного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна), решил: "Признать, что на основании правила 25-го Святых Апостолов архимандрит Кирилл (Говорун) подлежит наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана", - сказано в сообщении. Подчеркивается, что данное решение "публикуется с целью дать возможность запрещенному архимандриту Кириллу (Говоруну) ознакомиться с ним в срок, установленный статьей 54 пунктом 2 положения о церковном суде". "Решение вступит в силу после утверждения святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом", - заключили в епархии. Архимандрит Кирилл (Говорун) занимал различные должности в Русской православной церкви, в конце 2000-х возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви. Как заявил РИА Новости на тот момент патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), Говорун в соцсетях и публикациях "глумится над православием, ругает Русскую православную церковь, оставаясь в ее лоне, ругает русский мир, клевещет на епископат РПЦ, патриарха".

https://ria.ru/20231101/klirik-1906687723.html

https://ria.ru/20230831/svyaschennik-1893460937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, москва, африка, русская православная церковь, константинопольский патриархат, украинская православная церковь