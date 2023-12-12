https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html

Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ

Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ - РИА Новости, 12.12.2023

Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ

Перечень образовательных программ, связанных с развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, необходимо расширять, должна быть... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:27

2023-12-12T13:27

2023-12-12T13:27

общество

виктор садовничий

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881057964_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_2d36ff0a8924c14e61dcc575bb5f64e6.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Перечень образовательных программ, связанных с развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, необходимо расширять, должна быть усилена практическая подготовка, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Перечень образовательных программ, связанных с разработкой и развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, должен быть расширен, должна быть усилена практическая подготовка", - сказал Садовничий в ходе общего собрания РАН. Он отметил, что расширять практическую подготовку можно, например, за счет стажировок и практик по данным специальностям, в том числе, с привлечением организаций, которые занимаются разработкой и внедрением интеллектуальных систем.

https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html

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2023

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общество, виктор садовничий, российская академия наук