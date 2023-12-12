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Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ - РИА Новости, 12.12.2023
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13:27 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html
Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ
Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ - РИА Новости, 12.12.2023
Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ
Перечень образовательных программ, связанных с развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, необходимо расширять, должна быть... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:27
2023-12-12T13:27
общество
виктор садовничий
российская академия наук
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Перечень образовательных программ, связанных с развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, необходимо расширять, должна быть усилена практическая подготовка, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Перечень образовательных программ, связанных с разработкой и развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, должен быть расширен, должна быть усилена практическая подготовка", - сказал Садовничий в ходе общего собрания РАН. Он отметил, что расширять практическую подготовку можно, например, за счет стажировок и практик по данным специальностям, в том числе, с привлечением организаций, которые занимаются разработкой и внедрением интеллектуальных систем.
https://ria.ru/20231207/ii-1914461719.html
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общество, виктор садовничий, российская академия наук
Общество, Виктор Садовничий, Российская академия наук
Садовничий призвал расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ

Садовничий: необходимо расширять число образовательных программ по ИТ и ИИ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Перечень образовательных программ, связанных с развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, необходимо расширять, должна быть усилена практическая подготовка, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
«
"Перечень образовательных программ, связанных с разработкой и развитием информационных технологий и технологий искусственного интеллекта, должен быть расширен, должна быть усилена практическая подготовка", - сказал Садовничий в ходе общего собрания РАН.
Он отметил, что расширять практическую подготовку можно, например, за счет стажировок и практик по данным специальностям, в том числе, с привлечением организаций, которые занимаются разработкой и внедрением интеллектуальных систем.
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ОбществоВиктор СадовничийРоссийская академия наук
 
 
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