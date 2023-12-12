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Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 12.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 13.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:27
2023-12-12T16:27
2023-12-12T16:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
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донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка