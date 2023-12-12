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В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства - РИА Новости, 12.12.2023
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Религия
 
15:21 12.12.2023 (обновлено: 15:22 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rpts-1915328594.html
В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства
В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства - РИА Новости, 12.12.2023
В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства
Сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в РФ, также стоит запретить рекламу колдовства... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:21
2023-12-12T15:22
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в РФ, также стоит запретить рекламу колдовства и ограничить в интернете распространение "инструкций" по совершению преступлений, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая в Общественной палате РФ. В понедельник он принял участие в общественных слушаний "О реализации положений основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809, в части интеграции в российское законодательство понятий "деструктивная идеология", "идеология человеконенавистничества и семьененавистничества". "Деструкция предполагает инструкцию, и ребенок находит ее на просторах интернета - вот в чем проблема. Почему мы не можем отбирать контент по этому принципу и исключать любые вещи, предполагающие инструктивное поведение: тот этап, этот, следующий, следующий", - сказал Лукьянов. В частности, он обратил внимание на статистику по самоубийствам. "По нашим данным, в Российской Федерации в год совершается около пяти тысяч попыток суицида. Попытки суицида не (все - ред.) регистрируются, потому что могут быть и неудачные. Это цифра, с которой мы должны работать. Масштаб очень большой", - отметил иерей. Он напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году говорил, что проблемы суицидальных групп смерти и молодежной субкультуры, которые получил название "скулшутинг" или "колумбайн" (запрещено в РФ как экстремистское), лежат в псевдорелигиозной сфере - "речь идет об одной из форм сатанизма - новой интерпретации одного из старых языческих культов". "Идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности, жизни как таковой. Дьявол именуется человекоубийцей. Именно поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию, мы видим интервью и публикации людей, принадлежащих к этой субкультуре: пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человеко- и детоненавистничеством", - рассказал Лукьянов. Он добавил, что для всех деструктивных идеологий характерна ненависть к семье, поскольку она может защитить человека, "то есть их задача - разрушить то, что защищает, спасает человека - семью, любовь в семье и саму личность". "Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создает такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включала в себя такие понятия, как "семье- и детоненавистничество", и "идеология сатанизма", которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской. Повреждение собственной природы, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), операции по смене пола, насилие над природой человека, и пропаганда убийства человека - это явления одной цепи, которую наша страна должна разрушить для создания здорового, продуктивно, стабильного общества, основанного на традиционных ценностях, что заложено в Священном писании, морали, законе и в нашей конституции", - подчеркнул иерей. Также он коснулся вопроса рекламы колдовства. "Даже в ООН поднимается проблема о запрете рекламы колдовства. Массовость таких групп показывает, что огромное количество людей вовлекается в эту сферу, используется любопытство человека к духовному миру - это и мошенничество с точки зрения государства, - вымогательство у людей денег, но они наживаются и на горе. Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв ее к деструктивным видам идеологии", - заключил Лукьянов.
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россия, русская православная церковь, оон, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, ООН, Религия
В РПЦ призвали законодательно запретить сатанизм и рекламу колдовства

Иерей Лукьянов: сатанизм и рекламу колдовства стоит запретить

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сатанизм как деструктивная и человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в РФ, также стоит запретить рекламу колдовства и ограничить в интернете распространение "инструкций" по совершению преступлений, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая в Общественной палате РФ.
В понедельник он принял участие в общественных слушаний "О реализации положений основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809, в части интеграции в российское законодательство понятий "деструктивная идеология", "идеология человеконенавистничества и семьененавистничества".
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"Деструкция предполагает инструкцию, и ребенок находит ее на просторах интернета - вот в чем проблема. Почему мы не можем отбирать контент по этому принципу и исключать любые вещи, предполагающие инструктивное поведение: тот этап, этот, следующий, следующий", - сказал Лукьянов.
В частности, он обратил внимание на статистику по самоубийствам. "По нашим данным, в Российской Федерации в год совершается около пяти тысяч попыток суицида. Попытки суицида не (все - ред.) регистрируются, потому что могут быть и неудачные. Это цифра, с которой мы должны работать. Масштаб очень большой", - отметил иерей.
Он напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году говорил, что проблемы суицидальных групп смерти и молодежной субкультуры, которые получил название "скулшутинг" или "колумбайн" (запрещено в РФ как экстремистское), лежат в псевдорелигиозной сфере - "речь идет об одной из форм сатанизма - новой интерпретации одного из старых языческих культов".
"Идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности, жизни как таковой. Дьявол именуется человекоубийцей. Именно поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию, мы видим интервью и публикации людей, принадлежащих к этой субкультуре: пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человеко- и детоненавистничеством", - рассказал Лукьянов.
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Он добавил, что для всех деструктивных идеологий характерна ненависть к семье, поскольку она может защитить человека, "то есть их задача - разрушить то, что защищает, спасает человека - семью, любовь в семье и саму личность".
"Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создает такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включала в себя такие понятия, как "семье- и детоненавистничество", и "идеология сатанизма", которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской.
Повреждение собственной природы, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), операции по смене пола, насилие над природой человека, и пропаганда убийства человека - это явления одной цепи, которую наша страна должна разрушить для создания здорового, продуктивно, стабильного общества, основанного на традиционных ценностях, что заложено в Священном писании, морали, законе и в нашей конституции", - подчеркнул иерей.
Также он коснулся вопроса рекламы колдовства.
"Даже в ООН поднимается проблема о запрете рекламы колдовства. Массовость таких групп показывает, что огромное количество людей вовлекается в эту сферу, используется любопытство человека к духовному миру - это и мошенничество с точки зрения государства, - вымогательство у людей денег, но они наживаются и на горе. Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв ее к деструктивным видам идеологии", - заключил Лукьянов.
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