https://ria.ru/20231212/rostelekom-1915212116.html
"Ростелеком" приступил к восстановлению подводного кабеля связи на Курилах
"Ростелеком" приступил к восстановлению подводного кабеля связи на Курилах - РИА Новости, 12.12.2023
"Ростелеком" приступил к восстановлению подводного кабеля связи на Курилах
"Ростелеком" начал восстановление подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, поврежденного в октябре этого года,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:48
2023-12-12T05:48
2023-12-12T05:48
происшествия
кунашир (остров)
итуруп
шикотан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. "Ростелеком" начал восстановление подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, поврежденного в октябре этого года, информирует пресс-служба компании. "Ростелеком" начал ремонтно-восстановительные работы на Кунашире и Шикотане. Связь на островах на время выполнения работ, с 15 декабря и до их окончания, полностью будет переведена на спутниковые каналы, пропускная способность которых ограничена. В это время будет наблюдаться заметное снижение качества интернет-услуг", - отмечается в сообщении провайдера. Подводный волоконно-оптический кабель между Итурупом и Кунаширом был поврежден 7 октября, предположительно, во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле. По информации пресс-службы, несмотря на сложнейшие гидро-метеоусловия специалисты "Ростелекома" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые требуется провести до завершения навигации в начале января следующего года. На время ремонта жителям островов будет доступно общение в социальных сетях и мессенджерах, работа с электронной почтой, порталом госуслуг и платежными-сервисами, а также первый и второй мультиплекс цифрового эфирного вещания и ряд популярных российских каналов. Продолжит работать междугородняя и внутризоновая телефонная связь, телефоны экстренных служб, номера 112 и 1300 и мобильная голосовая связь оператора ООО "Т2 Мобайл" (Теле2). Специалисты "Ростелекома" планируют завершить ремонт подводного кабеля 29 декабря, но сроки проведения работ зависят от погодных условий в месте повреждения. "Жителям островов Кунашир и Шикотан будет сделан перерасчет по услугам "Домашний интернет" и "Интерактивное телевидение" за период проведения аварийно-восстановительных работ", - отмечает пресс-служба компании.
https://ria.ru/20231124/testirovanie-1911612749.html
https://ria.ru/20231207/tsiklon-1914262784.html
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происшествия, кунашир (остров), итуруп, шикотан, ростелеком
Происшествия, Кунашир (остров), Итуруп, Шикотан, Ростелеком
"Ростелеком" приступил к восстановлению подводного кабеля связи на Курилах
"Ростелеком" начал восстановление кабеля связи между островами Итуруп и Кунашир
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 дек – РИА Новости. "Ростелеком" начал восстановление подводного волоконно-оптического кабеля между курильскими островами Итуруп и Кунашир, поврежденного в октябре этого года, информирует пресс-служба компании.
"Ростелеком" начал ремонтно-восстановительные работы на Кунашире и Шикотане
. Связь на островах на время выполнения работ, с 15 декабря и до их окончания, полностью будет переведена на спутниковые каналы, пропускная способность которых ограничена. В это время будет наблюдаться заметное снижение качества интернет-услуг", - отмечается в сообщении провайдера.
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Подводный волоконно-оптический кабель между Итурупом и Кунаширом был поврежден 7 октября, предположительно, во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле.
По информации пресс-службы, несмотря на сложнейшие гидро-метеоусловия специалисты "Ростелекома" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые требуется провести до завершения навигации в начале января следующего года.
На время ремонта жителям островов будет доступно общение в социальных сетях и мессенджерах, работа с электронной почтой, порталом госуслуг и платежными-сервисами, а также первый и второй мультиплекс цифрового эфирного вещания и ряд популярных российских каналов. Продолжит работать междугородняя и внутризоновая телефонная связь, телефоны экстренных служб, номера 112 и 1300 и мобильная голосовая связь оператора ООО "Т2 Мобайл" (Теле2).
Специалисты "Ростелекома" планируют завершить ремонт подводного кабеля 29 декабря, но сроки проведения работ зависят от погодных условий в месте повреждения.
"Жителям островов Кунашир и Шикотан будет сделан перерасчет по услугам "Домашний интернет" и "Интерактивное телевидение" за период проведения аварийно-восстановительных работ", - отмечает пресс-служба компании.
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