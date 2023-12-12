https://ria.ru/20231212/rosseti-1915212444.html
"Россети" обеспечили мощностью предприятие Малмыжского ГОКа
"Россети" обеспечили мощностью предприятие Малмыжского ГОКа - РИА Новости, 12.12.2023
"Россети" обеспечили мощностью предприятие Малмыжского ГОКа
ПАО "Россети" обеспечили мощностью одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Хабаровском крае,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:56
2023-12-12T05:56
2023-12-12T05:56
экономика
хабаровский край
россия
хабаровск
россети
русская медная компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795563628_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_bb14ad6ffc7a242f02a1b1fbd76bb74b.jpg
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Россети" обеспечили мощностью одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в "Магистральных электрических сетях" ("МЭС Востока"). "Россети" поставили под напряжение переключательный пункт 500 кВ "Нерген", который стал ключевым элементом схемы электроснабжения Малмыжского ГОКа. На объект заведены заходы от линии электропередачи, связывающей ключевые центры питания Хабаровского края – подстанции 500 кВ "Хабаровская" и "Комсомольская". Максимальная мощность присоединения потребителя составила 250 МВт", - рассказали в филиале "Россетей". Стоимость проекта – более 12 миллиардов рублей, уточнили в ведомстве. "Нерген" на 100% оснащен современным российским оборудованием, отметили в "МЭС Востока". На объекте внедрена "умная" система учета электроэнергии. "Образованы новые транзиты 500 кВ "Хабаровская – Нерген" и "Комсомольская – Нерген" протяженностью 287,5 и 76,6 километров. От переключательного пункта до подстанции потребителя 500 кВ "Таежная" проложен шинопровод длиной 270 метров", - добавили в ведомстве. Малмыжское месторождение расположено в 274 километрах от Хабаровска на границе Амурского и Нанайского районов. Запасы составляют 2,4 миллиарда тонн руды, 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. ГОК строит "Амур Минералс" (входит в "Русскую медную компанию") – резидент территории опережающего развития "Хабаровск". Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 миллиона тонн руды. Запуск намечен на 2024 год, период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.
https://ria.ru/20231208/rosseti-1914540252.html
https://ria.ru/20231113/rosseti-1909139936.html
хабаровский край
россия
хабаровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795563628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe7b3156a6fba86fced6ab6cee3dfd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровский край, россия, хабаровск, россети, русская медная компания
Экономика, Хабаровский край, Россия, Хабаровск, Россети, Русская медная компания
"Россети" обеспечили мощностью предприятие Малмыжского ГОКа
"Россети" обеспечили мощностью предприятие Малмыжского ГОКа в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 12 дек - РИА Новости. ПАО "Россети" обеспечили мощностью одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в "Магистральных электрических сетях" ("МЭС Востока").
"Россети" поставили под напряжение переключательный пункт 500 кВ "Нерген", который стал ключевым элементом схемы электроснабжения Малмыжского ГОКа. На объект заведены заходы от линии электропередачи, связывающей ключевые центры питания Хабаровского края – подстанции 500 кВ "Хабаровская" и "Комсомольская". Максимальная мощность присоединения потребителя составила 250 МВт", - рассказали в филиале "Россетей".
Специалисты "Россети" получили награды за работы в новых регионах
Стоимость проекта – более 12 миллиардов рублей, уточнили в ведомстве.
"Нерген" на 100% оснащен современным российским оборудованием, отметили в "МЭС Востока". На объекте внедрена "умная" система учета электроэнергии.
"Образованы новые транзиты 500 кВ "Хабаровская – Нерген" и "Комсомольская – Нерген" протяженностью 287,5 и 76,6 километров. От переключательного пункта до подстанции потребителя 500 кВ "Таежная" проложен шинопровод длиной 270 метров", - добавили в ведомстве.
Малмыжское месторождение расположено в 274 километрах от Хабаровска
на границе Амурского и Нанайского районов
. Запасы составляют 2,4 миллиарда тонн руды, 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. ГОК строит "Амур Минералс" (входит в "Русскую медную компанию
") – резидент территории опережающего развития "Хабаровск". Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 миллиона тонн руды. Запуск намечен на 2024 год, период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест.
ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания в РФ
. В зоне ее ответственности почти 2,5 миллиона километров линий электропередачи и около 550 тысяч подстанций разных классов напряжения. Практически 80% вырабатываемой в России электроэнергии передается через сети, принадлежащие компании или эксплуатируемые ею.
Глава "Россетей" доложил Путину о достижении целей объединения с ФСК