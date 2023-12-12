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Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 12.12.2023
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18:33 12.12.2023 (обновлено: 19:08 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rospotrebnadzor-1915384561.html
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 12.12.2023
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49 неделе года в Москве соответствует сезону, всего на данный момент привились более 7,5 миллиона человек, то есть свыше 60%... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:33
2023-12-12T19:08
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49 неделе года в Москве соответствует сезону, всего на данный момент привились более 7,5 миллиона человек, то есть свыше 60% от численности населения столицы, сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве. "Управлением Роспотребнадзора по г. Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49 неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2)", - говорится говорится на сайте. Отмечается, что всего в Москве привились 7 675 884 человека, среди которых 1 321 143 ребенка. Это составляет 60,7% от численности населения столицы.Кроме того, москвичам рекомендуют меньше находиться в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также надевать маски, избегать тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют, мыть руки с мылом после улицы. Также Роспотребнадзор по Москве советует регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, есть продукты, содержащие витамин C, и, по рекомендациям врача, принимать препараты и средства для повышения иммунитета.
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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор: заболеваемость по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону

© iStock.com / Anastasia GryukanovaЛечение гриппа и простуды
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / Anastasia Gryukanova
Лечение гриппа и простуды . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49 неделе года в Москве соответствует сезону, всего на данный момент привились более 7,5 миллиона человек, то есть свыше 60% от численности населения столицы, сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве.
"Управлением Роспотребнадзора по г. Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49 неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2)", - говорится говорится на сайте.
Отмечается, что всего в Москве привились 7 675 884 человека, среди которых 1 321 143 ребенка. Это составляет 60,7% от численности населения столицы.
Кроме того, москвичам рекомендуют меньше находиться в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также надевать маски, избегать тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют, мыть руки с мылом после улицы. Также Роспотребнадзор по Москве советует регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, есть продукты, содержащие витамин C, и, по рекомендациям врача, принимать препараты и средства для повышения иммунитета.
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Здоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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