https://ria.ru/20231212/rospotrebnadzor-1915384561.html

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве - РИА Новости, 12.12.2023

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49 неделе года в Москве соответствует сезону, всего на данный момент привились более 7,5 миллиона человек, то есть свыше 60%... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:33

2023-12-12T18:33

2023-12-12T19:08

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заболеваемость по гриппу и ОРВИ на 49 неделе года в Москве соответствует сезону, всего на данный момент привились более 7,5 миллиона человек, то есть свыше 60% от численности населения столицы, сообщается на портале управления Роспотребнадзора по Москве. "Управлением Роспотребнадзора по г. Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49 неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. По результатам лабораторного мониторинга в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии, вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2)", - говорится говорится на сайте. Отмечается, что всего в Москве привились 7 675 884 человека, среди которых 1 321 143 ребенка. Это составляет 60,7% от численности населения столицы.Кроме того, москвичам рекомендуют меньше находиться в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, а также надевать маски, избегать тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют, мыть руки с мылом после улицы. Также Роспотребнадзор по Москве советует регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, есть продукты, содержащие витамин C, и, по рекомендациям врача, принимать препараты и средства для повышения иммунитета.

https://ria.ru/20231207/tkan-1914358204.html

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здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)