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Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 12.12.2023
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11:47 12.12.2023 (обновлено: 11:48 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/roskosmos-1915260109.html
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов - РИА Новости, 12.12.2023
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов
У России опережающие разработки в области космической ядерной энергетики, однако сбавлять темп работ нельзя, дабы не растерять лидерство, предупредил во вторник РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:47
2023-12-12T11:48
россия
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У России опережающие разработки в области космической ядерной энергетики, однако сбавлять темп работ нельзя, дабы не растерять лидерство, предупредил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Одним из прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора, но мир не стоит на месте и всякое промедление в реализации этого проекта будет быстро съедать наше преимущество", - сказал Борисов на общем собрании РАН. Обращаясь к участникам собрания, он подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие госкорпорации и Академии должно быть организовано так, чтобы "сохранить темп этого движения". Говоря о Международной космической станции, 25-летие которой отмечается в этом году, Борисов напомнил, что "Роскосмос" с партнерами будет продлевать ее работу настолько, насколько это возможно. В то же время развернута работа по созданию российской орбитальной станции, в ходе которой необходимо максимально "сфокусироваться на будущем". Чтобы подчеркнуть важность такого подхода, глава госкорпорации напомнил о корабле "Буран". Разработчики справились с задачей его постройки "блестяще", однако ресурсов в стране для дальнейшего развития проекта не нашлось, а главной проблемой было "отсутствие адекватного целеполагания", рассказал он.
https://ria.ru/20231211/ispytaniya-1915036931.html
https://ria.ru/20231209/kosmonavty-1914744132.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия опережает всех по ядерной энергии в космосе, заявил Борисов

Борисов: РФ опережает всех по ядерной энергии в космосе, но сбавлять темп нельзя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. У России опережающие разработки в области космической ядерной энергетики, однако сбавлять темп работ нельзя, дабы не растерять лидерство, предупредил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Одним из прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора, но мир не стоит на месте и всякое промедление в реализации этого проекта будет быстро съедать наше преимущество", - сказал Борисов на общем собрании РАН.
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Обращаясь к участникам собрания, он подчеркнул, что дальнейшее взаимодействие госкорпорации и Академии должно быть организовано так, чтобы "сохранить темп этого движения".
Говоря о Международной космической станции, 25-летие которой отмечается в этом году, Борисов напомнил, что "Роскосмос" с партнерами будет продлевать ее работу настолько, насколько это возможно. В то же время развернута работа по созданию российской орбитальной станции, в ходе которой необходимо максимально "сфокусироваться на будущем".
Чтобы подчеркнуть важность такого подхода, глава госкорпорации напомнил о корабле "Буран". Разработчики справились с задачей его постройки "блестяще", однако ресурсов в стране для дальнейшего развития проекта не нашлось, а главной проблемой было "отсутствие адекватного целеполагания", рассказал он.
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