https://ria.ru/20231212/rezhim-1915220049.html
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:48
2023-12-12T08:48
2023-12-12T08:48
ростов-на-дону
алексей логвиненко
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале. В понедельник в ряде городов и районов Ростовской области прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области во вторник занятия в школах переведены на дистанционный формат. "Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности", - написал Логвиненко.Он уточнил, что за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек. "Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - отметил он. В городе создана "горячая линия", куда ростовчане могут обратиться по вопросу ненадлежащей обработки территорий и плохой работе управляющих компаний. Уже выявлено 358 таких фактов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Происшествия
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
Власти Ростова-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости.
Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале
.
В понедельник в ряде городов и районов Ростовской области
прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области во вторник занятия в школах переведены на дистанционный формат.
"Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности", - написал Логвиненко.
Он уточнил, что за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек.
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"Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - отметил он.
В городе создана "горячая линия", куда ростовчане могут обратиться по вопросу ненадлежащей обработки территорий и плохой работе управляющих компаний. Уже выявлено 358 таких фактов.