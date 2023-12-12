https://ria.ru/20231212/rezhim-1915220049.html

В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда

В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023

В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда

Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:48

2023-12-12T08:48

2023-12-12T08:48

ростов-на-дону

алексей логвиненко

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале. В понедельник в ряде городов и районов Ростовской области прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области во вторник занятия в школах переведены на дистанционный формат. "Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности", - написал Логвиненко.Он уточнил, что за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек. "Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - отметил он. В городе создана "горячая линия", куда ростовчане могут обратиться по вопросу ненадлежащей обработки территорий и плохой работе управляющих компаний. Уже выявлено 358 таких фактов.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия