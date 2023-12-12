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В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023
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08:48 12.12.2023
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В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда - РИА Новости, 12.12.2023
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда
Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:48
2023-12-12T08:48
ростов-на-дону
алексей логвиненко
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале. В понедельник в ряде городов и районов Ростовской области прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области во вторник занятия в школах переведены на дистанционный формат. "Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности", - написал Логвиненко.Он уточнил, что за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек. "Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - отметил он. В городе создана "горячая линия", куда ростовчане могут обратиться по вопросу ненадлежащей обработки территорий и плохой работе управляющих компаний. Уже выявлено 358 таких фактов.
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, происшествия
Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Происшествия
В Ростове-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда

Власти Ростова-на-Дону объявили режим повышенной готовности из-за гололеда

© iStock.com / aleks0649Соборный переулок в Ростове-на-Дону
Соборный переулок в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / aleks0649
Соборный переулок в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Ростове-на-Дону из-за гололеда, коммунальные службы города работают круглосуточно, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в телеграм-канале.
В понедельник в ряде городов и районов Ростовской области прошел ледяной дождь, дороги и тротуары покрыла толстая ледяная корка. В нескольких районах области во вторник занятия в школах переведены на дистанционный формат.
"Впервые в администрацию города от гидромедцентра поступило штормовое предупреждение об опасном явлении в виде сильного гололеда. В городе объявлен режим повышенной готовности", - написал Логвиненко.
Он уточнил, что за прошедшие сутки на обработку дорог и тротуаров коммунальщики израсходовали 536 тонн реагентов. К работам привлечены более 110 единиц техники и более 2,7 тысячи человек.
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"Все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В каждом районе города для контроля качества выполненных работ созданы мониторинговые группы", - отметил он.
В городе создана "горячая линия", куда ростовчане могут обратиться по вопросу ненадлежащей обработки территорий и плохой работе управляющих компаний. Уже выявлено 358 таких фактов.
 
Ростов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоПроисшествия
 
 
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