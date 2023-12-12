https://ria.ru/20231212/rdr_po_matematike-1915389914.html

Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике

Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике - РИА Новости, 12.12.2023

Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике

Порядка 30 тысяч десятиклассников Московской области написали региональную диагностическую работу (РДР) по математике, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:51

2023-12-12T18:51

2023-12-12T18:51

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 30 тысяч десятиклассников Московской области написали региональную диагностическую работу (РДР) по математике, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. Во вторник прошла заключительная региональная диагностическая работа. В работе по математике приняли участие около 30 тысяч участников из 931 подмосковной школы. Как отметили в пресс-службе, работы выполнялись на компьютерах или на бланках, в зависимости от решения каждой отдельной школы. В работу было включено 10 заданий, которые располагались по нарастанию сложности. РДР проверяются независимыми экспертами в онлайн-режиме через электронную систему. Персональные данные участников не передаются в систему, что гарантирует сохранность конфиденциальной информации. Проверка РДР завершится до 18 декабря этого года. Максимально за выполненную работу можно получить 12 баллов (один или два балла за задание). В зависимости от количества набранных баллов определят уровень владения предметными знаниями по алгебре и геометрии: низкий, базовый, повышенный или высокий. Также каждому ученику дадут рекомендации о том, как улучшить свои знания по математике. В ведомстве уточнили, что РДР помогут учителям определить темы по математике, которым следует уделить больше внимания. Это позволит исправить выявленные пробелы в знаниях учеников и наиболее эффективно подготовить их к выпускным экзаменам.

https://radiosputnik.ru/20230828/dnevniki-1892648153.html

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московская область (подмосковье), общество, школы, диагностика, математика, министерство образования московской области