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Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:51 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/rdr_po_matematike-1915389914.html
Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике
Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике - РИА Новости, 12.12.2023
Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике
Порядка 30 тысяч десятиклассников Московской области написали региональную диагностическую работу (РДР) по математике, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:51
2023-12-12T18:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
школы
диагностика
математика
министерство образования московской области
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 30 тысяч десятиклассников Московской области написали региональную диагностическую работу (РДР) по математике, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. Во вторник прошла заключительная региональная диагностическая работа. В работе по математике приняли участие около 30 тысяч участников из 931 подмосковной школы. Как отметили в пресс-службе, работы выполнялись на компьютерах или на бланках, в зависимости от решения каждой отдельной школы. В работу было включено 10 заданий, которые располагались по нарастанию сложности. РДР проверяются независимыми экспертами в онлайн-режиме через электронную систему. Персональные данные участников не передаются в систему, что гарантирует сохранность конфиденциальной информации. Проверка РДР завершится до 18 декабря этого года. Максимально за выполненную работу можно получить 12 баллов (один или два балла за задание). В зависимости от количества набранных баллов определят уровень владения предметными знаниями по алгебре и геометрии: низкий, базовый, повышенный или высокий. Также каждому ученику дадут рекомендации о том, как улучшить свои знания по математике. В ведомстве уточнили, что РДР помогут учителям определить темы по математике, которым следует уделить больше внимания. Это позволит исправить выявленные пробелы в знаниях учеников и наиболее эффективно подготовить их к выпускным экзаменам.
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московская область (подмосковье), общество, школы, диагностика, математика, министерство образования московской области
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Школы, диагностика, математика, Министерство образования Московской области

Около 30 тысяч десятиклассников Подмосковья написали РДР по математике

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 30 тысяч десятиклассников Московской области написали региональную диагностическую работу (РДР) по математике, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Во вторник прошла заключительная региональная диагностическая работа. В работе по математике приняли участие около 30 тысяч участников из 931 подмосковной школы.
Как отметили в пресс-службе, работы выполнялись на компьютерах или на бланках, в зависимости от решения каждой отдельной школы. В работу было включено 10 заданий, которые располагались по нарастанию сложности. РДР проверяются независимыми экспертами в онлайн-режиме через электронную систему.
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Персональные данные участников не передаются в систему, что гарантирует сохранность конфиденциальной информации. Проверка РДР завершится до 18 декабря этого года. Максимально за выполненную работу можно получить 12 баллов (один или два балла за задание).
В зависимости от количества набранных баллов определят уровень владения предметными знаниями по алгебре и геометрии: низкий, базовый, повышенный или высокий. Также каждому ученику дадут рекомендации о том, как улучшить свои знания по математике.
В ведомстве уточнили, что РДР помогут учителям определить темы по математике, которым следует уделить больше внимания. Это позволит исправить выявленные пробелы в знаниях учеников и наиболее эффективно подготовить их к выпускным экзаменам.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоШколыдиагностикаматематикаМинистерство образования Московской области
 
 
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