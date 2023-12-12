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Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе - РИА Новости, 12.12.2023
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02:16 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/rakety-1915205193.html
Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе - РИА Новости, 12.12.2023
Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:16
2023-12-12T02:16
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации. Как сообщает Boeing, успешный перехват состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет. "В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета", - говорится в сообщении.
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в мире, сша
В мире, США
Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

Boeing: в США провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе

© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в США
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в США - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Тестовый перехват баллистической ракеты в космосе провели агентство противоракетной защиты США и компания Boeing, говорится в пресс-релизе организации.
Как сообщает Boeing, успешный перехват состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.
Испытательный пуск стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда во Франции - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Во Франции сообщили об успешном испытании баллистической ракеты
19 ноября, 08:47
"В ходе теста перехватчик выпустил экзоатмосферное кинетическое устройство во время второй ступени ускорения ракеты из трехступенчатого полета", - говорится в сообщении.
 
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