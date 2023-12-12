https://ria.ru/20231212/raketa-1915349715.html

ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами

ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами - РИА Новости, 12.12.2023

ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами

Украинские войска при обстреле Ленинского района Донецка во второй раз применили новый тип ракет JROF HEF, произведенных в Словакии, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:42

2023-12-12T16:42

2023-12-12T16:51

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872941482_15:0:1648:919_1920x0_80_0_0_ec5d7d12cad330605e6c9c85dc74f4d2.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Ленинского района Донецка во второй раз применили новый тип ракет JROF HEF, произведенных в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Ленинского района Донецка в 19.20 11.12.2023. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ленинского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Галицыновка. Второй раз применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, сцкк, донецкая народная республика