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ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами
ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами - РИА Новости, 12.12.2023
ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами
Украинские войска при обстреле Ленинского района Донецка во второй раз применили новый тип ракет JROF HEF, произведенных в Словакии, сообщили в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:42
2023-12-12T16:42
2023-12-12T16:51
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Ленинского района Донецка во второй раз применили новый тип ракет JROF HEF, произведенных в Словакии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Ленинского района Донецка в 19.20 11.12.2023. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Ленинского района, а также уточнили применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Галицыновка. Второй раз применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ленинский район расположен в южной части Донецка, он достаточно удален от линии соприкосновения.
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донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ дважды обстреляли Донецк словацкими ракетами
ВСУ дважды обстреляли Донецк ракетами, произведенными в Словакии