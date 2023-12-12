https://ria.ru/20231212/rabochie_mesta-1915333591.html

Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре

Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре - РИА Новости, 12.12.2023

Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре

Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:37

2023-12-12T15:37

2023-12-12T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

работа

производство

строительство

склады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915331753_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_e99111416155ac734a59f4650b343360.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе Истра, всего на предприятии будет создано более 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Истра составит более 1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в I квартале 2024 года, вторая очередь будет запущена через год – в I квартале 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. На сегодняшний день предприятие производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, оборудование для производства замкнутого пространства, страховочные привязи и многое другое. Запуск нового завода в Истре позволит значительно увеличить как производственные мощности предприятия, так и список наименований продукции.

https://ria.ru/20230821/istra-1891320958.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), истра, работа, производство, строительство, склады