Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиБолее 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе Истра, всего на предприятии будет создано более 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Истра составит более 1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в I квартале 2024 года, вторая очередь будет запущена через год – в I квартале 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
На сегодняшний день предприятие производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, оборудование для производства замкнутого пространства, страховочные привязи и многое другое. Запуск нового завода в Истре позволит значительно увеличить как производственные мощности предприятия, так и список наименований продукции.