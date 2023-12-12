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Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:37 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/rabochie_mesta-1915333591.html
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре - РИА Новости, 12.12.2023
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:37
2023-12-12T15:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
работа
производство
строительство
склады
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе Истра, всего на предприятии будет создано более 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Истра составит более 1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в I квартале 2024 года, вторая очередь будет запущена через год – в I квартале 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. На сегодняшний день предприятие производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, оборудование для производства замкнутого пространства, страховочные привязи и многое другое. Запуск нового завода в Истре позволит значительно увеличить как производственные мощности предприятия, так и список наименований продукции.
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московская область (подмосковье), истра, работа, производство, строительство, склады
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Работа, Производство, Строительство, Склады

Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре

© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиБолее 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Более 200 рабочих мест создадут на новом предприятии в Истре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вторую очередь производственно-складского комплекса, где будут производить стационарные и мобильные устройства для альпинизма, начали строить в городском округе Истра, всего на предприятии будет создано более 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Общий объем инвестиций в реализацию проекта в городском округе Истра составит более 1 миллиарда рублей. На предприятии будет создано не менее 200 рабочих мест для жителей Подмосковья. Инвестпроект, предполагающий расширение действующего производства, будет реализован в две очереди. Завершить строительство и запустить первую очередь инвестор планирует в I квартале 2024 года, вторая очередь будет запущена через год – в I квартале 2025 года", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
На сегодняшний день предприятие производит анкерные и противовесные системы, учебные полигоны, защитные ограждения, оборудование для производства замкнутого пространства, страховочные привязи и многое другое. Запуск нового завода в Истре позволит значительно увеличить как производственные мощности предприятия, так и список наименований продукции.
Лыжник на склоне горнолыжного курорта в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Горнолыжный курорт построят в подмосковной Истре
21 августа, 15:58
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраРаботаПроизводствоСтроительствоСклады
 
 
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