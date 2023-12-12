https://ria.ru/20231212/putin-1915357979.html

Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда

Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023

Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина за конструктивную работу, выстроенную в суде. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:10

политика

россия

владимир путин

валерий зорькин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина за конструктивную работу, выстроенную в суде. "Правительство, администрация, все исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. И я всячески настраиваю своих коллег именно на такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом. Я хочу вас поблагодарить за то, как конструктивно выстроена эта работа - принципиально, но конструктивно. Знаю, что возникают иногда и непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти, ну, собственно говоря, для этого и Конституционный суд, чтобы следить за соблюдением норм основного закона страны", - сказал Путин во время встречи с Зорькиным.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915352912.html

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политика, россия, владимир путин, валерий зорькин