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Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023
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17:10 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915357979.html
Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда
Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023
Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина за конструктивную работу, выстроенную в суде. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:10
2023-12-12T17:10
политика
россия
владимир путин
валерий зорькин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина за конструктивную работу, выстроенную в суде. "Правительство, администрация, все исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. И я всячески настраиваю своих коллег именно на такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом. Я хочу вас поблагодарить за то, как конструктивно выстроена эта работа - принципиально, но конструктивно. Знаю, что возникают иногда и непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти, ну, собственно говоря, для этого и Конституционный суд, чтобы следить за соблюдением норм основного закона страны", - сказал Путин во время встречи с Зорькиным.
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политика, россия, владимир путин, валерий зорькин
Политика, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин
Путин поблагодарил Зорькина за конструктивную работу Конституционного суда

Путин поблагодарил председателя КС РФ за конструктивную работу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина за конструктивную работу, выстроенную в суде.
"Правительство, администрация, все исходят из того, что решения Конституционного суда обсуждению не подлежат, они подлежат исполнению. И я всячески настраиваю своих коллег именно на такую работу. Так и будем дальше взаимодействовать с Конституционным судом. Я хочу вас поблагодарить за то, как конструктивно выстроена эта работа - принципиально, но конструктивно. Знаю, что возникают иногда и непростые вопросы во взаимодействии с исполнительными органами власти, ну, собственно говоря, для этого и Конституционный суд, чтобы следить за соблюдением норм основного закона страны", - сказал Путин во время встречи с Зорькиным.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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16:52
 
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