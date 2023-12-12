https://ria.ru/20231212/putin-1915346079.html

Путин поблагодарил судей КС за работу

Путин поблагодарил судей КС за работу - РИА Новости, 12.12.2023

Путин поблагодарил судей КС за работу

Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:27

2023-12-12T16:27

2023-12-12T16:27

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. "Эти решения по самым различным отраслям права принимаются. Мы внимательно это все анализируем. Если не сразу что-то исполняется - а в основном все исполняется - то я вас прошу в оперативном режиме тоже, мы с вами в рабочем порядке в состоянии ответ найти на все эти вопросы", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции. Президент поблагодарил судей за работу и поздравил с 30-летием принятия Конституции РФ и Днем Конституции.

https://ria.ru/20231212/putin-1915330693.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин