https://ria.ru/20231212/putin-1915346079.html
Путин поблагодарил судей КС за работу
Путин поблагодарил судей КС за работу - РИА Новости, 12.12.2023
Путин поблагодарил судей КС за работу
Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:27
2023-12-12T16:27
2023-12-12T16:27
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915333308_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_337a3b3f8e35b332c0b89292ff408ae7.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. "Эти решения по самым различным отраслям права принимаются. Мы внимательно это все анализируем. Если не сразу что-то исполняется - а в основном все исполняется - то я вас прошу в оперативном режиме тоже, мы с вами в рабочем порядке в состоянии ответ найти на все эти вопросы", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции. Президент поблагодарил судей за работу и поздравил с 30-летием принятия Конституции РФ и Днем Конституции.
https://ria.ru/20231212/putin-1915330693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915333308_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4adda458d1966e31bbc0d0983a911057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил судей КС за работу
Путин призвал в оперативном режиме регулировать вопросы неисполнения решений КС
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ.
"Эти решения по самым различным отраслям права принимаются. Мы внимательно это все анализируем. Если не сразу что-то исполняется - а в основном все исполняется - то я вас прошу в оперативном режиме тоже, мы с вами в рабочем порядке в состоянии ответ найти на все эти вопросы", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции.
Президент поблагодарил судей за работу и поздравил с 30-летием принятия Конституции РФ и Днем Конституции.
Конституция стабилизирует государство, заявил Путин