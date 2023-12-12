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Путин поблагодарил судей КС за работу - РИА Новости, 12.12.2023
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16:27 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915346079.html
Путин поблагодарил судей КС за работу
Путин поблагодарил судей КС за работу - РИА Новости, 12.12.2023
Путин поблагодарил судей КС за работу
Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:27
2023-12-12T16:27
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ. "Эти решения по самым различным отраслям права принимаются. Мы внимательно это все анализируем. Если не сразу что-то исполняется - а в основном все исполняется - то я вас прошу в оперативном режиме тоже, мы с вами в рабочем порядке в состоянии ответ найти на все эти вопросы", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции. Президент поблагодарил судей за работу и поздравил с 30-летием принятия Конституции РФ и Днем Конституции.
https://ria.ru/20231212/putin-1915330693.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил судей КС за работу

Путин призвал в оперативном режиме регулировать вопросы неисполнения решений КС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил в оперативном режиме регулировать вопросы, связанные с неисполнением решений Конституционного суда РФ.
"Эти решения по самым различным отраслям права принимаются. Мы внимательно это все анализируем. Если не сразу что-то исполняется - а в основном все исполняется - то я вас прошу в оперативном режиме тоже, мы с вами в рабочем порядке в состоянии ответ найти на все эти вопросы", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции.
Президент поблагодарил судей за работу и поздравил с 30-летием принятия Конституции РФ и Днем Конституции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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