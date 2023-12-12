https://ria.ru/20231212/putin-1915336603.html
Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда
Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023
Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда
Накопилось достаточное количество решений Конституционного суда РФ, которые должным образом пока не исполнены, предстоит работа по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:48
2023-12-12T15:48
2023-12-12T15:48
политика
россия
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конституционный суд рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Накопилось достаточное количество решений Конституционного суда РФ, которые должным образом пока не исполнены, предстоит работа по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями КС РФ. "Уже накопилось достаточное количество решений Конституционного суда, которые до сих пор и должным образом пока не исполнены. Вместе с вами будем над этим работать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, конституционный суд рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Конституционный суд РФ
Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда
Путин: накопилось достаточно решений КС, которые должным образом не исполнены