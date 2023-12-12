https://ria.ru/20231212/putin-1915336603.html

Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда

Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда - РИА Новости, 12.12.2023

Путин напомнил о неисполненных решениях Конституционного суда

Накопилось достаточное количество решений Конституционного суда РФ, которые должным образом пока не исполнены, предстоит работа по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:48

2023-12-12T15:48

2023-12-12T15:48

политика

россия

владимир путин

конституционный суд рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Накопилось достаточное количество решений Конституционного суда РФ, которые должным образом пока не исполнены, предстоит работа по этому вопросу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями КС РФ. "Уже накопилось достаточное количество решений Конституционного суда, которые до сих пор и должным образом пока не исполнены. Вместе с вами будем над этим работать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915335046.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, конституционный суд рф