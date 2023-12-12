https://ria.ru/20231212/putin-1915330693.html
Конституция стабилизирует государство, заявил Путин
Конституция стабилизирует государство, заявил Путин - РИА Новости, 12.12.2023
Конституция стабилизирует государство, заявил Путин
Конституция России работает и стабилизирует государство, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:29
2023-12-12T15:29
2023-12-12T15:38
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Конституция России работает и стабилизирует государство, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда."Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. Ну а граждане в свою очередь обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав", - сказал Путин на встрече с судьями в День Конституции.
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915287948.html
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россия, общество
Конституция стабилизирует государство, заявил Путин
Путин: конституция России работает и стабилизирует государство