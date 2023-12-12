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Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915330568.html
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу - РИА Новости, 12.12.2023
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:29
2023-12-12T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
россия
владимир путин
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его победе в выборах в 2024 году. Ранее сообщалось, что председатель Народного совета ДНР Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах президента 2024 года, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Безусловно, Владимир Путин - это лидер, который вернул нам свободу, никто не сомневается в его победе. Я убежден, что в ближайшее время мы победим и наступит мир. Безусловно, Донецк за Владимира Владимировича Путина", - заявил Кулемзин во время онлайн-трансляции в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
донецк
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безопасность, донецк, россия, владимир путин, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Россия, Владимир Путин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу

Мэр Донецка: никто не сомневается, что Путин победит на выборах в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его победе в выборах в 2024 году.
Ранее сообщалось, что председатель Народного совета ДНР Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах президента 2024 года, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок.
"Безусловно, Владимир Путин - это лидер, который вернул нам свободу, никто не сомневается в его победе. Я убежден, что в ближайшее время мы победим и наступит мир. Безусловно, Донецк за Владимира Владимировича Путина", - заявил Кулемзин во время онлайн-трансляции в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
8 декабря, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкРоссияВладимир ПутинАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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