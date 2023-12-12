https://ria.ru/20231212/putin-1915330568.html
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу - РИА Новости, 12.12.2023
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:29
2023-12-12T15:29
2023-12-12T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
россия
владимир путин
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его победе в выборах в 2024 году. Ранее сообщалось, что председатель Народного совета ДНР Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах президента 2024 года, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Безусловно, Владимир Путин - это лидер, который вернул нам свободу, никто не сомневается в его победе. Я убежден, что в ближайшее время мы победим и наступит мир. Безусловно, Донецк за Владимира Владимировича Путина", - заявил Кулемзин во время онлайн-трансляции в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
донецк
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0a8b8d99a821563aa741904ba7e13656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецк, россия, владимир путин, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Россия, Владимир Путин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу
Мэр Донецка: никто не сомневается, что Путин победит на выборах в 2024 году