https://ria.ru/20231212/putin-1915330568.html

Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу

Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу - РИА Новости, 12.12.2023

Мэр Донецка заявил, что Путин вернул Донбассу свободу

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:29

2023-12-12T15:29

2023-12-12T15:29

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что президент РФ Владимир Путин — это, безусловно, лидер, который вернул Донбассу свободу, и что никто не сомневается в его победе в выборах в 2024 году. Ранее сообщалось, что председатель Народного совета ДНР Артем Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России обратился к Путину с вопросом об участии в выборах президента 2024 года, глава государства сообщил ему о планах выдвигаться на новый президентский срок. "Безусловно, Владимир Путин - это лидер, который вернул нам свободу, никто не сомневается в его победе. Я убежден, что в ближайшее время мы победим и наступит мир. Безусловно, Донецк за Владимира Владимировича Путина", - заявил Кулемзин во время онлайн-трансляции в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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