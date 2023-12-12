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Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП - РИА Новости, 12.12.2023
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13:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915297531.html
Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП
Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в целях сокращения временных и финансовых затрат РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:34
2023-12-12T13:34
экономика
россия
василий осьмаков
владимир путин
торгово-промышленная палата рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на получение необходимых документов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Он ограничивает повышение стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, а также вводит предельные сроки оказания этих услуг. Как пояснял в сентябре первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, документ ограничивает рост стоимости услуг по выдаче сертификатов уровнем инфляции, что позволит снизить финансовые издержки экспортеров. Ранее законодательство не предусматривало никаких ограничений стоимости этих услуг. Кроме того, закон закрепляет право ТПП России по согласованию с Минэкономразвития РФ устанавливать порядок выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров, а также определять порядок и сроки удостоверения этими палатами документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (или принятия решения об отказе в удостоверении). Предельный срок выдачи сертификата о происхождении товаров ограничивается пятью рабочими днями. При этом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока может быть приостановлено. Это "очень важно и очень ориентировано на наших экспортеров, на наш бизнес", подчеркивал Осьмаков. Закон вступает в силу через 15 дней после официального опубликования. После этого ТПП России в течение 15 дней должна установить стоимость выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров и удостоверения ими документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Причем эта стоимость не должна превышать уровень, который действовал на день вступления закона в силу.
https://realty.ria.ru/20231212/zakon-1915274380.html
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экономика, россия, василий осьмаков, владимир путин, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Василий Осьмаков, Владимир Путин, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП

Путин подписал закон о расширении полномочий ТПП для снижения затрат экспортеров

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в целях сокращения временных и финансовых затрат экспортеров на получение необходимых документов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Он ограничивает повышение стоимости услуг торгово-промышленных палат по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, а также вводит предельные сроки оказания этих услуг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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12:32
Как пояснял в сентябре первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, документ ограничивает рост стоимости услуг по выдаче сертификатов уровнем инфляции, что позволит снизить финансовые издержки экспортеров. Ранее законодательство не предусматривало никаких ограничений стоимости этих услуг.
Кроме того, закон закрепляет право ТПП России по согласованию с Минэкономразвития РФ устанавливать порядок выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров, а также определять порядок и сроки удостоверения этими палатами документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности (или принятия решения об отказе в удостоверении).
Предельный срок выдачи сертификата о происхождении товаров ограничивается пятью рабочими днями. При этом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока может быть приостановлено. Это "очень важно и очень ориентировано на наших экспортеров, на наш бизнес", подчеркивал Осьмаков.
Закон вступает в силу через 15 дней после официального опубликования. После этого ТПП России в течение 15 дней должна установить стоимость выдачи торгово-промышленными палатами сертификатов о происхождении товаров и удостоверения ими документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Причем эта стоимость не должна превышать уровень, который действовал на день вступления закона в силу.
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ЭкономикаРоссияВасилий ОсьмаковВладимир ПутинТоргово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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