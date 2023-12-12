https://ria.ru/20231212/putin-1915278245.html

Песков прокомментировал поддержку Путина в мире

Песков прокомментировал поддержку Путина в мире - РИА Новости, 12.12.2023

Песков прокомментировал поддержку Путина в мире

Президент России Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны - это главное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:40

2023-12-12T12:40

2023-12-12T12:40

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны - это главное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, есть те, кто поддерживает действия Путина на посту главы российского государства, есть те, кто не поддерживает, в мире. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в Российской Федерации. Вот это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает силу президент", - сказал Песков в ответ на вопрос о поддержке в зарубежных странах решения Путина о новом выдвижении на президентский пост. Он призвал журналистов не делить население планеты на "прогрессивное и непрогрессивное". "Пусть это делают те, кто связан с (проявлениями - ред.) старого колониализма, с чем мы с вами боремся. Мы никого делить не собираемся", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков