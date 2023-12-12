https://ria.ru/20231212/putin-1915278245.html
Песков прокомментировал поддержку Путина в мире
Песков прокомментировал поддержку Путина в мире - РИА Новости, 12.12.2023
Песков прокомментировал поддержку Путина в мире
Президент России Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны - это главное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:40
2023-12-12T12:40
2023-12-12T12:40
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны - это главное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Действительно, есть те, кто поддерживает действия Путина на посту главы российского государства, есть те, кто не поддерживает, в мире. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в Российской Федерации. Вот это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает силу президент", - сказал Песков в ответ на вопрос о поддержке в зарубежных странах решения Путина о новом выдвижении на президентский пост. Он призвал журналистов не делить население планеты на "прогрессивное и непрогрессивное". "Пусть это делают те, кто связан с (проявлениями - ред.) старого колониализма, с чем мы с вами боремся. Мы никого делить не собираемся", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал поддержку Путина в мире
Песков: главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство жителей России
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин черпает силу в поддержке подавляющего большинства жителей страны - это главное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Действительно, есть те, кто поддерживает действия Путина на посту главы российского государства, есть те, кто не поддерживает, в мире. Это совершенно нормально, но это не главное. Главное, что Путина поддерживает подавляющее большинство людей в Российской Федерации. Вот это то, что является абсолютно неопровержимым фактом, и то, чем дорожит президент, и то, в чем черпает силу президент", - сказал Песков в ответ на вопрос о поддержке в зарубежных странах решения Путина о новом выдвижении на президентский пост.
Он призвал журналистов не делить население планеты на "прогрессивное и непрогрессивное". "Пусть это делают те, кто связан с (проявлениями - ред.) старого колониализма, с чем мы с вами боремся. Мы никого делить не собираемся", - подчеркнул Песков.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы