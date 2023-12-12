https://ria.ru/20231212/putin-1915269134.html

Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года"

Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года" - РИА Новости, 12.12.2023

Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года"

Президент РФ Владимир Путин во вторник и среду, 12-13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", сообщил... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:31

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник и среду, 12-13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Путин в День Конституции РФ, во вторник, традиционно проведет встречу с судьями Конституционного суда и с его председателем Валерием Зорькиным."Затем оставшуюся часть дня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к намеченным на четверг 14 декабря в 12:00 в смешанном формате "Итогам года с Владимиром Путиным". Это смешанный формат ежегодной пресс-конференции президента и "Прямой линии" главы государства", - сказал Песков. Он добавил, что количество поступивших вопросов от граждан уже ушло солидно за миллион."Обращения поступившие - это прекрасный такой социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами. Работа по обобщению продолжается. В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты, наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, как это обычно бывает, и будут также иностранные СМИ представлены - те, кто аккредитован в Москве", - сообщил Песков. Он отметил, что во время мероприятия по очереди будут озвучиваться вопросы граждан и звучать вопросы журналистов из зала.Также он добавил, что пресс-конференцию президента будет модерировать сам, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина