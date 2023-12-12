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Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года" - РИА Новости, 12.12.2023
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12:17 12.12.2023 (обновлено: 12:31 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/putin-1915269134.html
Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года"
Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года" - РИА Новости, 12.12.2023
Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин во вторник и среду, 12-13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", сообщил... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:31
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник и среду, 12-13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.Путин в День Конституции РФ, во вторник, традиционно проведет встречу с судьями Конституционного суда и с его председателем Валерием Зорькиным."Затем оставшуюся часть дня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к намеченным на четверг 14 декабря в 12:00 в смешанном формате "Итогам года с Владимиром Путиным". Это смешанный формат ежегодной пресс-конференции президента и "Прямой линии" главы государства", - сказал Песков. Он добавил, что количество поступивших вопросов от граждан уже ушло солидно за миллион."Обращения поступившие - это прекрасный такой социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами. Работа по обобщению продолжается. В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты, наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, как это обычно бывает, и будут также иностранные СМИ представлены - те, кто аккредитован в Москве", - сообщил Песков. Он отметил, что во время мероприятия по очереди будут озвучиваться вопросы граждан и звучать вопросы журналистов из зала.Также он добавил, что пресс-конференцию президента будет модерировать сам, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин во вторник и среду готовится к программе "Итоги года"

Песков: Путин во вторник и среду готовится к прямой линии и пресс-конференции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник и среду, 12-13 декабря, будет готовиться к итоговой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Путин в День Конституции РФ, во вторник, традиционно проведет встречу с судьями Конституционного суда и с его председателем Валерием Зорькиным.
"Затем оставшуюся часть дня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к намеченным на четверг 14 декабря в 12:00 в смешанном формате "Итогам года с Владимиром Путиным". Это смешанный формат ежегодной пресс-конференции президента и "Прямой линии" главы государства", - сказал Песков. Он добавил, что количество поступивших вопросов от граждан уже ушло солидно за миллион.
"Обращения поступившие - это прекрасный такой социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами. Работа по обобщению продолжается. В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты, наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, как это обычно бывает, и будут также иностранные СМИ представлены - те, кто аккредитован в Москве", - сообщил Песков. Он отметил, что во время мероприятия по очереди будут озвучиваться вопросы граждан и звучать вопросы журналистов из зала.
Также он добавил, что пресс-конференцию президента будет модерировать сам, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
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