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Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания - РИА Новости, 12.12.2023
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11:42 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915259342.html
Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания
Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания - РИА Новости, 12.12.2023
Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания
Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:42
2023-12-12T11:42
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени. "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. Согласно программе передач телеканалов, начало прямой трансляции намечено на 12.00. Первый канал, "Россия 1", НТВ и ОТР в сетке вещания закладывают на программу три часа эфирного времени - до 15.00. Телеканалы "МИР" и "360 Новости" рассчитывают на 4 часа - с полудня до 16.00, но в сетке вещания нет отметки, что программа выйдет у них в прямом эфире. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "прямая линия" Путина не имеет какого-то четкого хронометража, это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания

Телеканалы полагают, что "Итоги года с Владимиром Путиным" продлятся три часа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени.
"Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря.
Согласно программе передач телеканалов, начало прямой трансляции намечено на 12.00. Первый канал, "Россия 1", НТВ и ОТР в сетке вещания закладывают на программу три часа эфирного времени - до 15.00. Телеканалы "МИР" и "360 Новости" рассчитывают на 4 часа - с полудня до 16.00, но в сетке вещания нет отметки, что программа выйдет у них в прямом эфире.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "прямая линия" Путина не имеет какого-то четкого хронометража, это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие.
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