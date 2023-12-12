Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания
Телеканалы полагают, что "Итоги года с Владимиром Путиным" продлятся три часа
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени.
"Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря.
Согласно программе передач телеканалов, начало прямой трансляции намечено на 12.00. Первый канал, "Россия 1", НТВ и ОТР в сетке вещания закладывают на программу три часа эфирного времени - до 15.00. Телеканалы "МИР" и "360 Новости" рассчитывают на 4 часа - с полудня до 16.00, но в сетке вещания нет отметки, что программа выйдет у них в прямом эфире.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "прямая линия" Путина не имеет какого-то четкого хронометража, это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие.