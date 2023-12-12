https://ria.ru/20231212/putin-1915259342.html

Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания

Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания - РИА Новости, 12.12.2023

Телеканалы закладывают на "Итоги года с Путиным" три часа в сетке вещания

Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:42

2023-12-12T11:42

2023-12-12T11:42

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Федеральные телеканалы закладывают на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" около трех часов эфирного времени. "Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря. Согласно программе передач телеканалов, начало прямой трансляции намечено на 12.00. Первый канал, "Россия 1", НТВ и ОТР в сетке вещания закладывают на программу три часа эфирного времени - до 15.00. Телеканалы "МИР" и "360 Новости" рассчитывают на 4 часа - с полудня до 16.00, но в сетке вещания нет отметки, что программа выйдет у них в прямом эфире. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "прямая линия" Путина не имеет какого-то четкого хронометража, это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие.

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина