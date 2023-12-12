https://ria.ru/20231212/putin-1915227323.html

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 12.12.2023

Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"

Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:47

2023-12-12T09:47

2023-12-12T09:47

общество

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа, сообщает телеканал "Россия 24". Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов 14 декабря в прямом эфире. По данным штаба по сбору вопросов, уже поступило более 850 тысяч звонков и более 310 тысяч смс с вопросами Путину. Основные темы - спецоперация, ЖКХ, медицина и образование.

https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html

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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным