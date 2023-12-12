https://ria.ru/20231212/putin-1915227323.html
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 12.12.2023
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:47
2023-12-12T09:47
2023-12-12T09:47
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа, сообщает телеканал "Россия 24". Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов 14 декабря в прямом эфире. По данным штаба по сбору вопросов, уже поступило более 850 тысяч звонков и более 310 тысяч смс с вопросами Путину. Основные темы - спецоперация, ЖКХ, медицина и образование.
https://ria.ru/20231209/prosby-1914773374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Количество вопросов к "Итогам года с Путиным" превысило миллион