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Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 12.12.2023
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09:47 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/putin-1915227323.html
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным" - РИА Новости, 12.12.2023
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:47
2023-12-12T09:47
общество
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа, сообщает телеканал "Россия 24". Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов 14 декабря в прямом эфире. По данным штаба по сбору вопросов, уже поступило более 850 тысяч звонков и более 310 тысяч смс с вопросами Путину. Основные темы - спецоперация, ЖКХ, медицина и образование.
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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"

Количество вопросов к "Итогам года с Путиным" превысило миллион

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Более 850 тысяч звонков поступило к "Итогам года с Владимиром Путиным" с 1 декабря, самым долгим для оператора call-центра стал разговор на полтора часа, сообщает телеканал "Россия 24".
Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов 14 декабря в прямом эфире.
По данным штаба по сбору вопросов, уже поступило более 850 тысяч звонков и более 310 тысяч смс с вопросами Путину. Основные темы - спецоперация, ЖКХ, медицина и образование.
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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ОбществоВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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