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Пушков резко ответил захотевшему запугать Россию чешскому генералу - РИА Новости, 12.12.2023
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06:13 12.12.2023 (обновлено: 16:05 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pushkov-1915213259.html
Пушков резко ответил захотевшему запугать Россию чешскому генералу
Пушков резко ответил захотевшему запугать Россию чешскому генералу - РИА Новости, 12.12.2023
Пушков резко ответил захотевшему запугать Россию чешскому генералу
Ценность слов начальника Генштаба Чехии Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T06:13
2023-12-12T16:05
в мире
чехия
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ценность слов начальника Генштаба Чехии Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как ранее заявил чешский генерал, избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. При этом он отметил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент."Ценность мнения начальника Генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с десятью миллионами человек (населения. — Прим. ред.) и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО", — написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, такую тему, как "война с Россией", страны НАТО, которые имеют соответствующие возможности, "с Чехией всерьез даже не обсуждают", а решения на этот счет принимаются "далеко от Праги"."И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит", — резюмировал сенатор.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231207/antonov-1914252554.html
https://ria.ru/20231212/diplomat-1915209656.html
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в мире, чехия, россия, алексей пушков, нато
В мире, Чехия, Россия, Алексей Пушков, НАТО
Пушков резко ответил захотевшему запугать Россию чешскому генералу

Пушков: ценность слов начальника Генштаба Чехии о России близка к нулю

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ценность слов начальника Генштаба Чехии Карела Ржегки о потенциальном конфликте с Россией близка к нулю, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Как ранее заявил чешский генерал, избежать потенциального конфликта с Москвой можно только путем запугивания. При этом он отметил, что "война с Россией" не является невообразимой, хоть подобная мысль и неправдоподобна в настоящий момент.
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"Ценность мнения начальника Генштаба Чехии близка к нулю. Чехия — страна с десятью миллионами человек (населения. — Прим. ред.) и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, такую тему, как "война с Россией", страны НАТО, которые имеют соответствующие возможности, "с Чехией всерьез даже не обсуждают", а решения на этот счет принимаются "далеко от Праги".
"И когда некий чешский генерал утверждает, что он может вообразить себе войну с Россией, это выглядит и напыщенно, и глупо, поскольку от его страны здесь вообще ничего не зависит", — резюмировал сенатор.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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