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Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 12.12.2023
Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет ПТРК "Фагот" Западного военного округа (ЗВО) уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, он был обнаружен расчетами БПЛА и... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T03:05
2023-12-12T03:05
2023-12-12T03:06
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ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Расчет ПТРК "Фагот" Западного военного округа (ЗВО) уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, он был обнаружен расчетами БПЛА и находился примерно в двух километрах от позиций российских войск, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Запад" выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщали в оборонном ведомстве. Там отметили, что разведывательный беспилотник обнаружил такой пункт ВСУ примерно в двух километрах от российских позиций. После успешного поражения цели противотанковый расчет максимально быстро ушел со своей огневой позиции, чтобы ВСУ не успели нанести ответный удар. Воздушная разведка ведется российскими бойцами ежедневно - дроны взлетают каждый день и не по одному разу. "Идет сбор информации: где позиции противника, его командный пункт. Высокоточные удары наша артиллерия наносит строго по команде. И исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ" - сообщили в министерстве обороны. В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
https://ria.ru/20231211/stolknoveniya-1915170901.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО)
Бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Расчет ПТРК "Фагот" Западного военного округа (ЗВО) уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, он был обнаружен расчетами БПЛА и находился примерно в двух километрах от позиций российских войск, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Расчеты БПЛА и противотанковых ракетных комплексов "Фагот" группировки войск "Запад" выявили и уничтожили командно-наблюдательный пункт и замаскированные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении", - сообщали в оборонном ведомстве.
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Там отметили, что разведывательный беспилотник обнаружил такой пункт ВСУ примерно в двух километрах от российских позиций. После успешного поражения цели противотанковый расчет максимально быстро ушел со своей огневой позиции, чтобы ВСУ не успели нанести ответный удар. Воздушная разведка ведется российскими бойцами ежедневно - дроны взлетают каждый день и не по одному разу.
"Идет сбор информации: где позиции противника, его командный пункт. Высокоточные удары наша артиллерия наносит строго по команде. И исключительно по местам скопления живой силы и техники ВСУ" - сообщили в министерстве обороны.
В минувший понедельник Минобороны РФ сообщило, что войска Украины
потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих.
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