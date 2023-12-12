https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html

Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией

Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией - РИА Новости, 12.12.2023

Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:39

2023-12-12T11:39

2023-12-12T11:39

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета СФ.

https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, белоруссия, владимир путин