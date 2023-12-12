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Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией - РИА Новости, 12.12.2023
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Союзное государство
 
11:39 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией - РИА Новости, 12.12.2023
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:39
2023-12-12T11:39
союзное государство
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета СФ.
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией

Путин ратифицировал протокол о региональной группировке с Белоруссией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета СФ.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир Путин
 
 
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