https://ria.ru/20231212/protokol-1915257443.html
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией - РИА Новости, 12.12.2023
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:39
2023-12-12T11:39
2023-12-12T11:39
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белоруссия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета СФ.
https://ria.ru/20231208/belorussiya-1914703473.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Россия ратифицировала протокол о региональной группировке с Белоруссией
Путин ратифицировал протокол о региональной группировке с Белоруссией
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с Белоруссией, вводящий термин "функционирование региональной группировки" в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.
Протоколом регулируются вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск (сил) сторон, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур и действует в период действия соглашения. По информации МИД России, соответствующее уведомление Белоруссии поступило 10 июля 2023 года, говорилось в заключении международного комитета СФ.
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