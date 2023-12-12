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Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют" - РИА Новости, 12.12.2023
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16:37 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/proekt-1915348624.html
Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют"
Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют" - РИА Новости, 12.12.2023
Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют"
Министерство финансов РФ разработало законопроект об "экспорте" криптовалют, поскольку существует, например, экспорт газа, сказал заместитель министра финансов... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:37
2023-12-12T16:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости/Прайм. Министерство финансов РФ разработало законопроект об "экспорте" криптовалют, поскольку существует, например, экспорт газа, сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов". "Мы также прорабатывали, и есть такой вариант и законопроект – использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. Как есть специальное законодательство для экспорта газа, например, на таком примере мы разработали концепцию – законопроект о том, что майнер мог экспортировать этот продукт, криптовалюту, как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется", - сказал он. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом указывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков. А в начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает в рамках экспериментальных режимов использование криптовалюты в трансграничных расчетах.
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россия, технологии, экономика, госдума рф
Россия, Технологии, Экономика, Госдума РФ
Минфин России разработал законопроект об "экспорте криптовалют"

Чебесков: Минфин РФ разработал законопроект об "экспорте криптовалют"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости/Прайм. Министерство финансов РФ разработало законопроект об "экспорте" криптовалют, поскольку существует, например, экспорт газа, сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".
"Мы также прорабатывали, и есть такой вариант и законопроект – использовать экспорт криптовалюты как продукт майнинговой деятельности. Как есть специальное законодательство для экспорта газа, например, на таком примере мы разработали концепцию – законопроект о том, что майнер мог экспортировать этот продукт, криптовалюту, как экспортный продукт. Такая законодательная инициатива тоже у нас формируется", - сказал он.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков летом указывал, что на рассмотрении в Госдуме находится пакет законопроектов о криптовалюте, в том числе о майнинге, об экспериментально-правовых режимах, о налогообложении, об операциях с криптовалютами. Кроме того, по его словам, был предложен законопроект, касающийся ответственности криптовалютчиков.
А в начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ поддерживает в рамках экспериментальных режимов использование криптовалюты в трансграничных расчетах.
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