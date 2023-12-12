https://ria.ru/20231212/probka-1915399137.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов - РИА Новости, 12.12.2023

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли уровня в 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:29

2023-12-12T19:29

2023-12-12T19:29

общество

москва

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли уровня в 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на северо-востоке и северо-западе. Серьезные затруднения наблюдаются на Садовнической, Котельнической, Москворецкой, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Чистопрудного до Страстного бульвара, а также на Тверском бульваре, на улицах Большая Никитская, Воздвиженка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка. Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге и северо-востоке. Отдельные трудности есть и на МКАД на юге и юго-востоке.

https://ria.ru/20231211/skorost-1915182798.html

https://ria.ru/20231212/avariynost-1915320526.html

москва

садовое кольцо (москва)

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общество, москва, садовое кольцо (москва)