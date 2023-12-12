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Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство - РИА Новости, 12.12.2023
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14:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/premer-1915315960.html
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство - РИА Новости, 12.12.2023
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство
Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, представил свое будущее правительство. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:34
2023-12-12T14:34
в мире
польша
россия
дональд туск
матеуш моравецкий
анджей дуда
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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, представил свое будущее правительство. В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром. Во вторник Туск обращается с программной речью к сейму. Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве Туска станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Туск пояснил, что в задачи нового министра будет входить гражданский надзор за польской армией, вооружением и военными контрактами, заключенными предшественниками. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. В его задачи, по словам Туска, будут входить, в том числе, вопросы защиты внешних границ. Министром юстиции станет сенатор Адам Боднар, которому, по словам Туска, предстоит "вернуть верховенство права в Польше". Также Боднар станет генеральным прокурором Польши. Туск пояснил, что он не является членом ни одной политической партии и "значит, что уже поэтому является независимым". Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк займет должность министра – координатора спецслужб. Анджей Доманьский станет министром финансов, который по словам Туска "не будет искать в карманах поляков возможности сэкономить" Активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, займет должность министра государственных активов. Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка займет должность министра по вопросам Европейского союза. Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч станет министром фондов и региональной политики. В правительстве будет создано новое министерство - министерство промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая.
https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html
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в мире, польша, россия, дональд туск, матеуш моравецкий, анджей дуда
В мире, Польша, Россия, Дональд Туск, Матеуш Моравецкий, Анджей Дуда
Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство

Дональд Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, представил свое будущее правительство.
В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром.
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления в парламенте. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной
13:55
Во вторник Туск обращается с программной речью к сейму.
Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве Туска станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Туск пояснил, что в задачи нового министра будет входить гражданский надзор за польской армией, вооружением и военными контрактами, заключенными предшественниками.
Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский.
Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны.
Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. В его задачи, по словам Туска, будут входить, в том числе, вопросы защиты внешних границ.
Министром юстиции станет сенатор Адам Боднар, которому, по словам Туска, предстоит "вернуть верховенство права в Польше".
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Эксперт полагает, что Туск не будет форсировать членство Украины в ЕС
10:43
Также Боднар станет генеральным прокурором Польши. Туск пояснил, что он не является членом ни одной политической партии и "значит, что уже поэтому является независимым".
Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк займет должность министра – координатора спецслужб.
Анджей Доманьский станет министром финансов, который по словам Туска "не будет искать в карманах поляков возможности сэкономить"
Активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, займет должность министра государственных активов.
Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка займет должность министра по вопросам Европейского союза.
Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч станет министром фондов и региональной политики.
В правительстве будет создано новое министерство - министерство промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая.
Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши в парламенте в Варшаве. 11 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром
Вчера, 23:20
 
В миреПольшаРоссияДональд ТускМатеуш МоравецкийАнджей Дуда
 
 
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