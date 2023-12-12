https://ria.ru/20231212/premer-1915315960.html

Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство

Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство - РИА Новости, 12.12.2023

Туск, избранный премьером Польши, представил свое будущее правительство

Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, представил свое будущее правительство. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:34

2023-12-12T14:34

2023-12-12T14:34

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дональд туск

матеуш моравецкий

анджей дуда

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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Дональд Туск, избранный сеймом страны на должность премьер-министра, представил свое будущее правительство. В понедельник вечером сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Тем же вечером большинством голосов Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду утром. Во вторник Туск обращается с программной речью к сейму. Вице-премьером, министром национальной обороны в новом правительстве Туска станет лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Туск пояснил, что в задачи нового министра будет входить гражданский надзор за польской армией, вооружением и военными контрактами, заключенными предшественниками. Вторым вице-премьером и министром информатизации станет Петр Галковский. Министром иностранных дел в правительстве Туска станет Радослав Сикорский, который ранее в разные годы занимал должности главы МИД, а также главы Минобороны. Марчин Кервиньский займет пост министра внутренних дел и администрации. В его задачи, по словам Туска, будут входить, в том числе, вопросы защиты внешних границ. Министром юстиции станет сенатор Адам Боднар, которому, по словам Туска, предстоит "вернуть верховенство права в Польше". Также Боднар станет генеральным прокурором Польши. Туск пояснил, что он не является членом ни одной политической партии и "значит, что уже поэтому является независимым". Экс-министр национальной обороны Польши Томаш Семоняк займет должность министра – координатора спецслужб. Анджей Доманьский станет министром финансов, который по словам Туска "не будет искать в карманах поляков возможности сэкономить" Активист партии Туска "Гражданская платформа" Борис Будка, который в свое время был министром юстиции, займет должность министра государственных активов. Другой соратник Туска по "Гражданской платформе" Адам Шлапка займет должность министра по вопросам Европейского союза. Бывшая посол Польши в России Катажина Пельчыньская-Наленьч станет министром фондов и региональной политики. В правительстве будет создано новое министерство - министерство промышленности. Его возглавит Мажена Чарнецкая.

https://ria.ru/20231212/tusk-1915302770.html

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в мире, польша, россия, дональд туск, матеуш моравецкий, анджей дуда