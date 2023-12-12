Рейтинг@Mail.ru
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:07 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды - РИА Новости, 12.12.2023
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды
Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:07
2023-12-12T17:07
наука
космос - риа наука
москва
михаил леус
московский планетарий
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/74/1558047491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_719f6d98768fa64ec2083ff6249aac11.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается мощный звездопад из созвездия Близнецы - метеорный поток-гигант Геминиды. Прогнозируется 150 метеоров в час, их можно будет наблюдать над южным горизонтом всю ночь. "Если вкратце, то в Москве мы его не увидим. Столичный регион, как и большая часть территории Европейской России, будут закрыты плотными облаками", - сказал Леус, отвечая на вопрос смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Геминиды.
https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155804/74/1558047491_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_692f52a6443a49ecb7024bfcaaa273fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, москва, михаил леус, московский планетарий, центр "фобос"
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Михаил Леус, Московский планетарий, Центр "Фобос"
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды

Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды 13-14 декабря из-за облачной погоды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо во время метеорного потока
Звездное небо во время метеорного потока - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Звездное небо во время метеорного потока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается мощный звездопад из созвездия Близнецы - метеорный поток-гигант Геминиды. Прогнозируется 150 метеоров в час, их можно будет наблюдать над южным горизонтом всю ночь.
«
"Если вкратце, то в Москве мы его не увидим. Столичный регион, как и большая часть территории Европейской России, будут закрыты плотными облаками", - сказал Леус, отвечая на вопрос смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Геминиды.
Работы в рамках программы БИОН-М - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Ученые проверят, какие микроорганизмы могли "прилететь" на метеорите
2 ноября, 09:12
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМоскваМихаил ЛеусМосковский планетарийЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала