https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html

Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды

Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды - РИА Новости, 12.12.2023

Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды

Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:07

2023-12-12T17:07

2023-12-12T17:07

наука

космос - риа наука

москва

михаил леус

московский планетарий

центр "фобос"

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается мощный звездопад из созвездия Близнецы - метеорный поток-гигант Геминиды. Прогнозируется 150 метеоров в час, их можно будет наблюдать над южным горизонтом всю ночь. "Если вкратце, то в Москве мы его не увидим. Столичный регион, как и большая часть территории Европейской России, будут закрыты плотными облаками", - сказал Леус, отвечая на вопрос смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Геминиды.

https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, москва, михаил леус, московский планетарий, центр "фобос"