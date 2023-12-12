https://ria.ru/20231212/potok-1915356633.html
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды - РИА Новости, 12.12.2023
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды
Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:07
2023-12-12T17:07
2023-12-12T17:07
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москвичи не смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды в ночь с 13 на 14 декабря, так как в регионе прогнозируется облачная погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, в ночь с 13 на 14 декабря ожидается мощный звездопад из созвездия Близнецы - метеорный поток-гигант Геминиды. Прогнозируется 150 метеоров в час, их можно будет наблюдать над южным горизонтом всю ночь. "Если вкратце, то в Москве мы его не увидим. Столичный регион, как и большая часть территории Европейской России, будут закрыты плотными облаками", - сказал Леус, отвечая на вопрос смогут ли москвичи наблюдать за метеорным потоком Геминиды.
https://ria.ru/20231102/nauka-1906848323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, москва, михаил леус, московский планетарий, центр "фобос"
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Михаил Леус, Московский планетарий, Центр "Фобос"
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды из-за облачной погоды
Москвичи не увидят метеорный поток Геминиды 13-14 декабря из-за облачной погоды