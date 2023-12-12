https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html

Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"

Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 12.12.2023

Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"

Москва получила отказ от прокуратуры Дании в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила на... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:23

2023-12-12T15:23

2023-12-12T16:19

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северный поток — 2

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва получила отказ от прокуратуры Дании в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — уточнила она.Дипломат добавила, что Москва не удивлена решением Копенгагена. По ее словам, отказ от правовой помощи в расследовании диверсии "подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта".Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД, в Копенгагене заявили, что исполнение российского запроса "якобы может поставить под угрозу безопасность Дании"."Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО "Газпром", задействуя в том числе международные структуры", — заключила Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.

https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html

https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html

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россия, в мире, мария захарова, северный поток, северный поток — 2