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Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 12.12.2023
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15:23 12.12.2023 (обновлено: 16:19 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/potok-1915329583.html
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками" - РИА Новости, 12.12.2023
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"
Москва получила отказ от прокуратуры Дании в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила на... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:23
2023-12-12T16:19
россия
в мире
мария захарова
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва получила отказ от прокуратуры Дании в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.&quot;Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах &quot;Северный поток — 1&quot; и &quot;Северный поток — 2&quot;, — уточнила она.Дипломат добавила, что Москва не удивлена решением Копенгагена. По ее словам, отказ от правовой помощи в расследовании диверсии "подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта".Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД, в Копенгагене заявили, что исполнение российского запроса "якобы может поставить под угрозу безопасность Дании"."Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО "Газпром", задействуя в том числе международные структуры", — заключила Захарова.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html
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россия, в мире, мария захарова, северный поток, северный поток — 2
Россия, В мире, Мария Захарова, Северный поток, Северный поток — 2
Дания отказала России в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"

Захарова: Дания отказала РФ в правовой помощи по ситуации с "Северными потоками"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва получила отказ от прокуратуры Дании в правовой помощи в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Мы получили от Дании в декабре отказ Генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — уточнила она.

Дипломат добавила, что Москва не удивлена решением Копенгагена. По ее словам, отказ от правовой помощи в расследовании диверсии "подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта".
Кроме того, как сообщила официальный представитель МИД, в Копенгагене заявили, что исполнение российского запроса "якобы может поставить под угрозу безопасность Дании".
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"Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО "Газпром", задействуя в том числе международные структуры", — заключила Захарова.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили водолазы ВМС США во время натовских учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие. Причем президент Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, так как опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.
Помимо этого, западные СМИ писали, что за терактом на газопроводах может стоять Украина. В частности, The Washington Post писала, что операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми, в свою очередь, руководил главнокомандующий Валерий Залужный.
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