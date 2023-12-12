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Ирландия одобрила сокращение еженедельного пособия беженцам с Украины

Ирландия одобрила сокращение еженедельного пособия беженцам с Украины - РИА Новости, 12.12.2023

Ирландия одобрила сокращение еженедельного пособия беженцам с Украины

Власти Ирландии одобрили сокращение более чем в пять раз еженедельного пособия, выплачиваемого украинским беженцам, - с 220 евро до 38,8 евро, вместе с этим... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:16

2023-12-12T18:16

2023-12-12T18:18

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Власти Ирландии одобрили сокращение более чем в пять раз еженедельного пособия, выплачиваемого украинским беженцам, - с 220 евро до 38,8 евро, вместе с этим правительство ограничит 90 днями период предоставления беженцам государственного жилья, сообщила во вторник телерадиокомпания RTE. Накануне сообщалось, что соответствующие предложения будут вынесены на обсуждение правительственного комитета и позднее представлены премьер-министру Лео Варадкару и главам ряда других ведомств. "Правительство согласилось сократить размер социальных выплат и ограничить до 90 дней (период) предоставления государственного жилья для новоприбывших беженцев с Украины", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Отмечается, что уменьшенное пособие в размере 38,8 евро в неделю будет предоставляться на период проживания в жилье, предоставляемом государством. После того, как украинские беженцы покинут центры размещения, сумма выплат вновь увеличится, передаёт RTE. Все новые изменения вступят в силу в начале следующего года, они не затронут ежемесячное пособие для родителей детей в размере 140 евро, говорится в материале. Ирландская оппозиция раскритиковала действия властей, заявив, что правительство не справилось с задачей построить жильё специально для беженцев и это решение является лишь попыткой уйти от проблемы жилищного кризиса, сообщает RTE. В благотворительной организации Doras, занимающейся поддержкой мигрантов, предупредили, что ограничение на предоставление госжилья может привести к росту числа бездомных людей среди украинских беженцев, передаёт телерадиокомпания. Ранее сообщалось, что власти Ирландии заявили о невозможности размещать беженцев с Украины из-за нехватки жилья. До этого стало известно, что власти планируют обязать украинских беженцев платить за проживание из-за нехватки мест в центрах размещения. В сентябре ирландские власти объявили о дополнительном выделении миллиарда евро для финансирования размещения беженцев с Украины и лиц, ищущих международной защиты. При этом ранее сообщалось, что власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в шатрах из-за нехватки места в центрах размещения, а некоторым из прибывших, возможно, придется продолжать жить в палатках в зимний период.

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