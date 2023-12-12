Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи, сообщили СМИ
Байден выделил Украине 200 миллионов долларов
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.
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"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", - говорится в публикации.
Американский президент уточнил, что речь идет о выделении помощи по линии министерства обороны США и он ожидает, что она "быстро поступит" Киеву.
Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, после чего направился в Белый дом на встречу с Байденом.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".