https://ria.ru/20231212/polyanskiy-1915199338.html

Полянский высказался об американце, задержанном на Украине

Полянский высказался об американце, задержанном на Украине - РИА Новости, 12.12.2023

Полянский высказался об американце, задержанном на Украине

США ничего не сделали для освобождения удерживаемого СБУ и подвергаемого пыткам американца Гонсало Лиры, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:40

2023-12-12T00:40

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ООН, 12 дек – РИА Новости. США ничего не сделали для освобождения удерживаемого СБУ и подвергаемого пыткам американца Гонсало Лиры, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Среди подвергающихся гонениями - не только украинские граждане, но и иностранцы. Так, благодаря популярному американскому журналисту Такеру Карлсону буквально вчера стало известно о том, что в застенках СБУ с июля томится и подвергается пыткам американский гражданин, журналист Гонсало Лира, проживавший в Харькове и раскрывавший в своем блоге правду о режиме Зеленского", - сказал Полянский. "При этом американские власти ничего не сделали для его освобождения и вообще полностью игнорируют его судьбу, несмотря на неоднократные обращения его отца", - подчеркнул он. Известный журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. Журналист сопроводил видео текстом, в котором указал, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в "критике" Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Представитель МИД РФ напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране, а также отметила, что исчезновение журналиста происходит не впервые. СБУ же утверждает, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержание происходило "в рамках законодательства", а рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря.

https://ria.ru/20231210/arest-1914931267.html

https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html

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в мире, сша, украина, россия, дмитрий полянский, мария захарова, служба безопасности украины, оон