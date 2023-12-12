https://ria.ru/20231212/polsha-1915308290.html
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков - РИА Новости, 12.12.2023
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков
Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:10
2023-12-12T14:10
2023-12-12T14:29
в мире
украина
польша
сергей деркач
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок. Его слова приводит украинское издание "Агро перспектива"."Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей", - заявил Деркач.По его данным, в ходе проверок украинских перевозчиков в ряде случаев было выявлено нарушение технического состояния транспортных средств, отсутствие аптечек, также возникали вопросы к водителям о наличии необходимых документов. "Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены, и чтобы украинская сторона качественно выполняла это соглашение", - заявил чиновник, призывая перевозчиков уменьшить количество допущенных нарушений, чтобы не создавать проблем для транспортного безвиза в будущем. В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что блокада на КПП "Дорохуск - Ягодин" завершена. Позднее украинские СМИ передавали, что польские автоперевозчики вновь перегородили дорогу через КПП под предлогом того, что одна фура якобы сломалась. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигла 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231211/razblokirovka-1915103919.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, сергей деркач
В мире, Украина, Польша, Сергей Деркач
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков
Мининфраструктуры Украины: Польша усилила проверку украинских перевозчиков
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок. Его слова приводит украинское издание "Агро перспектива"
.
"Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей", - заявил Деркач.
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей
По его данным, в ходе проверок украинских перевозчиков в ряде случаев было выявлено нарушение технического состояния транспортных средств, отсутствие аптечек, также возникали вопросы к водителям о наличии необходимых документов.
"Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены, и чтобы украинская сторона качественно выполняла это соглашение", - заявил чиновник, призывая перевозчиков уменьшить количество допущенных нарушений, чтобы не создавать проблем для транспортного безвиза в будущем.
В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что блокада на КПП "Дорохуск - Ягодин" завершена. Позднее украинские СМИ передавали, что польские автоперевозчики вновь перегородили дорогу через КПП под предлогом того, что одна фура якобы сломалась.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигла 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин