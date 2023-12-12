Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 12.12.2023 (обновлено: 14:29 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/polsha-1915308290.html
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков - РИА Новости, 12.12.2023
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков
Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:10
2023-12-12T14:29
в мире
украина
польша
сергей деркач
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915312010_0:216:3070:1943_1920x0_80_0_0_d78cce564172a87f30e948461a478149.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок. Его слова приводит украинское издание "Агро перспектива"."Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей", - заявил Деркач.По его данным, в ходе проверок украинских перевозчиков в ряде случаев было выявлено нарушение технического состояния транспортных средств, отсутствие аптечек, также возникали вопросы к водителям о наличии необходимых документов. "Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены, и чтобы украинская сторона качественно выполняла это соглашение", - заявил чиновник, призывая перевозчиков уменьшить количество допущенных нарушений, чтобы не создавать проблем для транспортного безвиза в будущем. В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что блокада на КПП "Дорохуск - Ягодин" завершена. Позднее украинские СМИ передавали, что польские автоперевозчики вновь перегородили дорогу через КПП под предлогом того, что одна фура якобы сломалась. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигла 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231211/razblokirovka-1915103919.html
https://ria.ru/20231210/ochered-1914895974.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915312010_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a35805b65dffe06acb4656473417bf18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, сергей деркач
В мире, Украина, Польша, Сергей Деркач
На Украине заявили, что Польша усилила проверку украинских перевозчиков

Мининфраструктуры Украины: Польша усилила проверку украинских перевозчиков

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIУкраинские большегрузные автомобили на польско-украинской границе возле КПП Корчова
Украинские большегрузные автомобили на польско-украинской границе возле КПП Корчова - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Украинские большегрузные автомобили на польско-украинской границе возле КПП Корчова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил во вторник, что Польша ужесточила контроль за украинскими перевозчиками, увеличив количество проверок. Его слова приводит украинское издание "Агро перспектива".
"Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши выросло количество проверок украинских автомобилей", - заявил Деркач.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Украина подтвердила разблокировку одного из КПП на границе с Польшей
Вчера, 15:53
По его данным, в ходе проверок украинских перевозчиков в ряде случаев было выявлено нарушение технического состояния транспортных средств, отсутствие аптечек, также возникали вопросы к водителям о наличии необходимых документов.
"Учитывая вопрос потенциального продления соглашения о либерализации перевозок, очень важно, чтобы все требования этого соглашения были соблюдены, и чтобы украинская сторона качественно выполняла это соглашение", - заявил чиновник, призывая перевозчиков уменьшить количество допущенных нарушений, чтобы не создавать проблем для транспортного безвиза в будущем.
В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что блокада на КПП "Дорохуск - Ягодин" завершена. Позднее украинские СМИ передавали, что польские автоперевозчики вновь перегородили дорогу через КПП под предлогом того, что одна фура якобы сломалась.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигла 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин
10 декабря, 10:30
 
В миреУкраинаПольшаСергей Деркач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала