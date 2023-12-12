https://ria.ru/20231212/polsha-1915235631.html

В Польше полиция применила силу к протестующим перевозчикам

В Польше полиция применила силу к протестующим перевозчикам - РИА Новости, 12.12.2023

В Польше полиция применила силу к протестующим перевозчикам

Польская полиция применила силу против перевозчиков, планировавших снова заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Дорохуск", сообщил польский... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:21

2023-12-12T10:21

2023-12-12T16:19

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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польская полиция применила силу против перевозчиков, планировавших снова заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Дорохуск", сообщил польский политик, связанный с движением транспортных работников, Рафал Меклер. Он опубликовал в соцсети видео, на котором полиция силой удаляет протестующих с проезжей части. Из другого ролика следует, что участники акции хотели перекрыть еще одну дорогу, но силовики выставили кордон и не допустили беспорядков. В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест на границе, запретив акцию. Перевозчики заявили, что удивлены этим решением и намерены продолжить протестовать в какой-то иной форме. Любая массовая акция в Польше должна быть согласована с властями, таким образом, запрет мэра означает, что действия протестующих незаконны. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с соседней республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя. В последнее время отношения двух стран существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев из-за этого обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231211/gruzoviki-1915045280.html

https://ria.ru/20231211/blokada-1915152903.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина