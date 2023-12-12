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Храмовый комплекс в ЦАО Москвы получил художественную подсветку - РИА Новости, 12.12.2023
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09:14 12.12.2023
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Храмовый комплекс в ЦАО Москвы получил художественную подсветку
Храмовый комплекс в ЦАО Москвы получил художественную подсветку - РИА Новости, 12.12.2023
Храмовый комплекс в ЦАО Москвы получил художественную подсветку
Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храмовый комплекс в Басманном районе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:14
2023-12-12T09:14
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храмовый комплекс в Басманном районе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности зданий, которые являются объектами культурного наследия и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для храмового комплекса был создан яркий световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружений. В общей сложности на зданиях установлено более 350 энергоэффективных осветительных приборов. "Церковь Архангела Гавриила освещают 178 прожекторов, которые визуально делят ее на ярусы. На первом ярким белым цветом освещены пилястры входной группы, спиралевидные архитектурные элементы, окно с декоративным ограждением, балюстрада. На втором ярусе подсвечены оконные своды и подоконники с выступающими узорами. Верхняя часть освещена теплым золотым светом, который контрастирует с общей белой подсветкой здания", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что церковь великомученика Феодора Стратилата, построенная во дворе храма Архангела Гавриила, получила 113 осветительных приборов, которые выделяют карниз, входную группу и арочные окна. Свет, установленный внутри звонницы, создает дополнительный объем в верхней части сооружения. Для архитектурного освещения дома причта рядом с храмом Феодора Стратилата используются 65 прожекторов, благодаря которым весь дом равномерно освещен.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Храмовый комплекс в ЦАО Москвы получил художественную подсветку

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыХрамовый комплекс в Басманном районе Москвы
Храмовый комплекс в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Храмовый комплекс в Басманном районе Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили архитектурно-художественной подсветкой храмовый комплекс в Басманном районе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения храмового комплекса, который включает церкви Архангела Гавриила и Феодора Стратилата, дом причта. Главной задачей было подчеркнуть красоту и архитектурные особенности зданий, которые являются объектами культурного наследия и важной частью композиционно-планировочной структуры квартала", - отметил Бирюков.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыХрамовый комплекс в Басманном районе Москвы
Храмовый комплекс в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Храмовый комплекс в Басманном районе Москвы
Заместитель мэра рассказал, что для храмового комплекса был создан яркий световой образ, позволяющий акцентировать детали и элементы сооружений. В общей сложности на зданиях установлено более 350 энергоэффективных осветительных приборов.
"Церковь Архангела Гавриила освещают 178 прожекторов, которые визуально делят ее на ярусы. На первом ярким белым цветом освещены пилястры входной группы, спиралевидные архитектурные элементы, окно с декоративным ограждением, балюстрада. На втором ярусе подсвечены оконные своды и подоконники с выступающими узорами. Верхняя часть освещена теплым золотым светом, который контрастирует с общей белой подсветкой здания", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что церковь великомученика Феодора Стратилата, построенная во дворе храма Архангела Гавриила, получила 113 осветительных приборов, которые выделяют карниз, входную группу и арочные окна. Свет, установленный внутри звонницы, создает дополнительный объем в верхней части сооружения. Для архитектурного освещения дома причта рядом с храмом Феодора Стратилата используются 65 прожекторов, благодаря которым весь дом равномерно освещен.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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