https://ria.ru/20231212/podderzhka-1915271508.html

Путин подписал закон о господдержке за трудоустройство участников СВО

Путин подписал закон о господдержке за трудоустройство участников СВО - РИА Новости, 12.12.2023

Путин подписал закон о господдержке за трудоустройство участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий социальным предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса получать господдержку за... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:24

2023-12-12T12:24

2023-12-12T12:24

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий социальным предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса получать господдержку за трудоустройство демобилизованных участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на совершенствование системы мер по увеличению занятости и социализации участников СВО. В настоящее время органы госвласти и местного самоуправления вправе оказывать поддержку малым и средним предприятиям (МСП), которые работают в сфере социального предпринимательства и принимают на работу пенсионеров, инвалидов и ряд других категорий граждан. Закон включает в этот перечень и лиц, проходивших военную службу в зоне СВО (на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях), а также всех ветеранов боевых действий на этих территориях. В рамках второго чтения Госдума также включила в перечень сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии, судебных приставов и пожарных, принимавших участие в СВО или выполнявших возложенные на них задачи на этих территориях. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Принятие на работу бывших участников СВО позволит субъектам МСП получить статус социального предпринимателя, дающий право на господдержку. Это сделает более привлекательным для работодателей трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, пояснял ранее один из авторов закона, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Таким работодателям станут доступны различные виды государственных льгот - гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и другие инструменты развития бизнеса. В свою очередь тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни, это упростит поиск работы, отмечал сенатор.

https://ria.ru/20231211/ipoteka-1915132082.html

https://ria.ru/20231210/putin-1914899362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, луганская народная республика, андрей турчак, владимир путин, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), совет федерации рф, общество