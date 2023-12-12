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Служба "Милосердие" запустила акцию "Дари радость на Рождество"

Служба "Милосердие" запустила акцию "Дари радость на Рождество" - РИА Новости, 12.12.2023

Служба "Милосердие" запустила акцию "Дари радость на Рождество"

Акция "Дари радость на Рождество" началась во вторник и продлится до 6 января включительно, задача - собрать более 20 тысяч подарков для подопечных православной РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:41

2023-12-12T16:41

2023-12-12T16:41

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Акция "Дари радость на Рождество" началась во вторник и продлится до 6 января включительно, задача - собрать более 20 тысяч подарков для подопечных православной службы помощи "Милосердие", рассказали в службе. "12 декабря 2023 года стартует ежегодная акция "Дари радость на Рождество". Ее проводит православная служба помощи "Милосердие". До Рождества любой желающий может выбрать на сайте акции подарок и его получателя из подопечных 25 проектов службы, а это бездомные, одинокие старики, многодетные семьи, дети и взрослые с инвалидностью, беременные и женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации", - сказано в сообщении, распространенном службой помощи во вторник.Чтобы поздравить всех подопечных "Милосердия", нужно более 20 тысяч подарков; акция продлится до 6 января 2024 года включительно, "а в святочные дни добровольцы и координаторы "Милосердия" будут вручать подарки их адресатам", уточнили в службе помощи. Чтобы принять участие в акции, нужно зайти на сайт dari.miloserdie.ru, "выбрать и забронировать подарок для конкретного подопечного или проекта, купить его в любом магазине и привезти, либо заказать доставку в пункт приема по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7", пояснили организаторы. "Если по какой-то причине приобрести подарок не получается, на сайте акции можно сделать денежное пожертвование", - добавили в службе. Также там отметили, что акции "Дари радость на Рождество" исполняется 12 лет. "За это время служба помощи "Милосердие" вручила более 300 тысяч подарков своим подопечным. Всего за время проведения акции "Дари радость на Рождество" ее поддержали почти 6,5 тысяч жертвователей. Часть из них участвуют в акции регулярно. Например, дизайнеры одежды Елизавета и Николай Орловы уже десять лет радуют подарками подопечных "Милосердия", - заключили в службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, православная служба помощи "милосердие", россия, рождество христово, русская православная церковь