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Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера - РИА Новости, 12.12.2023
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20:45 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/pisatel-1915409033.html
Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера - РИА Новости, 12.12.2023
Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера
Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, против которого была подана жалоба с обвинениями в изнасиловании, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:45
2023-12-12T20:45
франция
париж
мишель уэльбек
фредерик бегбедер
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, против которого была подана жалоба с обвинениями в изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo. "Писатель Фредерик Бегбедер, который с сегодняшнего утра находился в комиссариате (города – ред.) По (департамент Атлантические Пиренеи) в рамках расследования дела об изнасиловании, был освобожден из-под стражи", – передает радио со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что писатель отрицает все обвинения. Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что Бегбедер был вызван на допрос и помещен под стражу в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании. По данным СМИ, жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй – в ту же ночь без ее согласия. На тот момент она еще не достигла совершеннолетия, ей было 17 лет. Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других. Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.
https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html
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франция, париж, мишель уэльбек, фредерик бегбедер
Франция, Париж, Мишель Уэльбек, Фредерик Бегбедер
Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фредерик Бегбедер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, против которого была подана жалоба с обвинениями в изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo.
«
"Писатель Фредерик Бегбедер, который с сегодняшнего утра находился в комиссариате (города – ред.) По (департамент Атлантические Пиренеи) в рамках расследования дела об изнасиловании, был освобожден из-под стражи", – передает радио со ссылкой на прокуратуру.
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Отмечается, что писатель отрицает все обвинения.
Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что Бегбедер был вызван на допрос и помещен под стражу в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании. По данным СМИ, жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй – в ту же ночь без ее согласия. На тот момент она еще не достигла совершеннолетия, ей было 17 лет.
Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других.
Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.
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