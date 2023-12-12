https://ria.ru/20231212/pisatel-1915409033.html

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера - РИА Новости, 12.12.2023

Полиция Франции отпустила из-под стражи писателя Бегбедера

Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, против которого была подана жалоба с обвинениями в изнасиловании, сообщает... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:45

2023-12-12T20:45

2023-12-12T20:45

франция

париж

мишель уэльбек

фредерик бегбедер

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ПАРИЖ, 12 дек - РИА Новости. Французская полиция отпустила из-под стражи писателя Фредерика Бегбедера, против которого была подана жалоба с обвинениями в изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo. "Писатель Фредерик Бегбедер, который с сегодняшнего утра находился в комиссариате (города – ред.) По (департамент Атлантические Пиренеи) в рамках расследования дела об изнасиловании, был освобожден из-под стражи", – передает радио со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что писатель отрицает все обвинения. Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что Бегбедер был вызван на допрос и помещен под стражу в рамках предварительного расследования дела об изнасиловании. По данным СМИ, жалоба на писателя поступила летом от молодой женщины. По ее словам, она вступила в сексуальную связь с писателем дважды: в первый раз по обоюдному согласию, второй – в ту же ночь без ее согласия. На тот момент она еще не достигла совершеннолетия, ей было 17 лет. Бегбедер родился в 1965 году в городе Нейн-сюр-Сен под Парижем. Он получил диплом Парижского института политических исследований, а затем диплом в области рекламы и маркетинга в Высшей школе информации и коммуникации (CELSA). Работал в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam, был литературным критиком в журналах Elle, Paris Match и других. Его роман "99 франков", резко обличающий рекламный бизнес, стал в 2000 году лидером книжных продаж во Франции. Бегбедер является автором произведений "Любовь живет три года", "Windows on the World", "Романтический эгоист", "Каникулы в коме", "Рассказики под экстази" и других. Бегбедер также выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант.

https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html

https://ria.ru/20230925/zayavleniya-1898587778.html

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франция, париж, мишель уэльбек, фредерик бегбедер