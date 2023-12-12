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Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера Каллас - РИА Новости, 12.12.2023
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17:40 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/petitsiya-1915365686.html
Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера Каллас
Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера Каллас - РИА Новости, 12.12.2023
Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера Каллас
Конституционная комиссия парламента Эстонии начала рассмотрение петиции, авторы которой требуют отставки премьера Каи Каллас, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:40
2023-12-12T17:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Конституционная комиссия парламента Эстонии начала рассмотрение петиции, авторы которой требуют отставки премьера Каи Каллас, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики. Петиция под названием "Требуем отставки Каи Каллас" была зарегистрирована на специальном портале Rahvaalgatus, предназначенном для проведения обсуждения и составления коллективных обращений. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалось как минимум 1000 жителей Эстонии. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек. Авторы петиции обращают внимание на разгоревшийся в стране политический скандал, связанный с бизнесом мужа премьера Эстонии Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта на Украине. Сама Каллас заявляла, что ничего не знает об этом. Авторы петиции не верят словам премьера. "Мы не хотим, чтобы Кая Каллас представляла нас в качестве премьер-министра и тем самым позорила репутацию и народ Эстонии. Мы требуем отставки премьер-министра!" - говорится в обращении. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжала перевозки грузов в Россию после начала событий на Украине. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку. Согласно опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция внесла в госбюджет на следующий год повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
https://ria.ru/20231201/estoniya-1913280062.html
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в мире, эстония, кайя каллас, россия, украина
В мире, Эстония, Кайя Каллас, Россия, Украина
Парламент Эстонии рассмотрит петицию по отставке премьера Каллас

Парламент Эстонии рассмотрит петицию, авторы которой требуют отставки Каллас

CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 дек - РИА Новости. Конституционная комиссия парламента Эстонии начала рассмотрение петиции, авторы которой требуют отставки премьера Каи Каллас, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
Петиция под названием "Требуем отставки Каи Каллас" была зарегистрирована на специальном портале Rahvaalgatus, предназначенном для проведения обсуждения и составления коллективных обращений. Парламент обязан рассмотреть обращение, под которым подписалось как минимум 1000 жителей Эстонии. Под петицией "Требуем отставки Каи Каллас" поставили цифровые подписи около 28 тысяч человек.
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Авторы петиции обращают внимание на разгоревшийся в стране политический скандал, связанный с бизнесом мужа премьера Эстонии Каи Каллас, транспортная компания которого продолжала перевозки грузов в Россию уже после начала конфликта на Украине.
Сама Каллас заявляла, что ничего не знает об этом. Авторы петиции не верят словам премьера. "Мы не хотим, чтобы Кая Каллас представляла нас в качестве премьер-министра и тем самым позорила репутацию и народ Эстонии. Мы требуем отставки премьер-министра!" - говорится в обращении.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что частично принадлежащая мужу Каллас транспортная компания Stark Logistics продолжала перевозки грузов в Россию после начала событий на Украине. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас уйти в отставку.
Согласно опросам общественного мнения, почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку. На снижение поддержки премьера также повлияло то, что правящая коалиция внесла в госбюджет на следующий год повышение налога с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение налога на автомобили, что негативно скажется на благосостоянии жителей Эстонии.
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