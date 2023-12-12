https://ria.ru/20231212/peskov-1915269654.html
Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина
Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина - РИА Новости, 12.12.2023
Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет модерировать пресс-конференцию Владимира Путина, а модераторами прямой линии российского лидера... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:18
2023-12-12T12:18
2023-12-12T12:41
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будет модерировать пресс-конференцию Владимира Путина, а модераторами прямой линии российского лидера будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин."Часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь президента... Модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от "Первого канала" будет Екатерина Березовская и от телеканала "Россия 1" и ВГТРК будет Павел Зарубин", - сказал Песков журналистам."Прямая линия" и ежегодная большая пресс-конференция пройдут в этом году в объединенном формате - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 14 декабря.
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вгтрк, общество, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, россия
ВГТРК, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина
Песков: модераторами прямой линии Путина будут журналисты Березовская и Зарубин