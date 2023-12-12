https://ria.ru/20231212/perevozchiki-1915321339.html

В Петербурге готовы запустить автобусы в Финляндию после открытия границы

В Петербурге готовы запустить автобусы в Финляндию после открытия границы - РИА Новости, 12.12.2023

В Петербурге готовы запустить автобусы в Финляндию после открытия границы

Одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости, что готова возобновить поездки, как только... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:52

2023-12-12T14:52

2023-12-12T14:52

финляндия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Одна из компаний-перевозчиков, осуществлявшая поездки в Финляндию из Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости, что готова возобновить поездки, как только российско-финляндская граница будет открыта для автобусов. "Если они официально откроют границу для автобусов, да, мы запустим. Билеты сразу появятся на сайте", - сказала собеседница агентства. Ранее во вторник газета Ilta-Sanomat сообщила о том, что правительство Финляндии намерено открыть крупнейшие круглосуточные пункты пересечения на границе с Россией 14 декабря – Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Ожидается, что кабмин объявит об этом решении во вторник во второй половине дня. Пункты пересечения на юго-востоке Финляндии являются ближайшими к Петербургу, около 200 километров. До их закрытия 30 ноября, все три финских пункта работали круглосуточно, и через них проходило самое большое число пересечений границы, включая автобусное сообщение.

https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html

финляндия

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финляндия, санкт-петербург, россия