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ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно - РИА Новости, 12.12.2023
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07:06 12.12.2023 (обновлено: 09:45 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/passazhiry-1915214812.html
ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно
ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно - РИА Новости, 12.12.2023
ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно
Напитки для пассажиров вагонов СВ доступны на протяжении всей поездки, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД)... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:06
2023-12-12T09:45
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Напитки для пассажиров вагонов СВ доступны на протяжении всей поездки, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов. "Напитки без ограничения предоставляются пассажирам СВ: это вода, чай, кофе", – сказал он. Пястолов отметил, что с июня текущего года пассажирам СВ бесплатно предоставляется и многоразовое питание. Например, этой зимой в поездах, где курсируют вагоны повышенной комфортности, пассажирам предлагается новое меню. В него включили мясные, рыбные, вегетарианские блюда, рецептуру которых разработали профессиональные повара. В меню появились и новые гарниры, и салаты из свежих овощей. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно

ФПК: пассажиры СВ могут брать напитки во время поездки бесплатно без ограничений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд дальнего следования
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд дальнего следования. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Напитки для пассажиров вагонов СВ доступны на протяжении всей поездки, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов.
"Напитки без ограничения предоставляются пассажирам СВ: это вода, чай, кофе", – сказал он.
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Пястолов отметил, что с июня текущего года пассажирам СВ бесплатно предоставляется и многоразовое питание. Например, этой зимой в поездах, где курсируют вагоны повышенной комфортности, пассажирам предлагается новое меню. В него включили мясные, рыбные, вегетарианские блюда, рецептуру которых разработали профессиональные повара. В меню появились и новые гарниры, и салаты из свежих овощей.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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