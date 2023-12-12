https://ria.ru/20231212/passazhiry-1915214812.html

ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно

ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно - РИА Новости, 12.12.2023

ФПК: пассажиры вагонов СВ могут брать напитки бесплатно

Напитки для пассажиров вагонов СВ доступны на протяжении всей поездки, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД)... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:06

2023-12-12T07:06

2023-12-12T09:45

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Напитки для пассажиров вагонов СВ доступны на протяжении всей поездки, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов. "Напитки без ограничения предоставляются пассажирам СВ: это вода, чай, кофе", – сказал он. Пястолов отметил, что с июня текущего года пассажирам СВ бесплатно предоставляется и многоразовое питание. Например, этой зимой в поездах, где курсируют вагоны повышенной комфортности, пассажирам предлагается новое меню. В него включили мясные, рыбные, вегетарианские блюда, рецептуру которых разработали профессиональные повара. В меню появились и новые гарниры, и салаты из свежих овощей. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html

https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество