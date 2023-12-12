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Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам

Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам - РИА Новости, 12.12.2023

Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:55

2023-12-12T14:55

2023-12-12T14:55

республика адыгея

республика адыгея

мурат кумпилов

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день конституции в россии

дети

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МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Адыгея присоединилась к Всероссийской акции "Мы – граждане России", приуроченной ко Дню Конституции России. В Доме правительства республики сегодня состоялась церемония вручения паспортов 10 школьникам республики, достигшим высоких показателей в учебе, спорте и общественной деятельности", - говорится в сообщении. Торжественное мероприятие прошло в присутствии руководства республики и родителей школьников. Приветствуя собравшихся, Кумпилов поздравил ребят с вручением паспортов и 30-летием Конституции РФ. "Уверен, вам не нужно объяснять, что такое Конституция и насколько важна ее роль в укреплении государственного устройства, в развитии общества. Россия – большая и сильная страна. И эту силу составляют, прежде всего, ее люди, все наши граждане, которые честно трудятся на благо родной республики и страны, уважают права других, берегут окружающую среду, гордятся своей Родиной и готовы внести свой вклад в ее процветание. В своем юном возрасте вы уже доказали, что являетесь такими гражданами", – сказал в ходе церемонии вручения Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230915/molodezh-1896618364.html

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республика адыгея, мурат кумпилов, общество, школы, паспорт, день конституции в россии, дети