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Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам - РИА Новости, 12.12.2023
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Республика Адыгея
 
14:55 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/pasporta_shkolnikam-1915322270.html
Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам
Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам - РИА Новости, 12.12.2023
Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:55
2023-12-12T14:55
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
общество
школы
паспорт
день конституции в россии
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МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "Адыгея присоединилась к Всероссийской акции "Мы – граждане России", приуроченной ко Дню Конституции России. В Доме правительства республики сегодня состоялась церемония вручения паспортов 10 школьникам республики, достигшим высоких показателей в учебе, спорте и общественной деятельности", - говорится в сообщении. Торжественное мероприятие прошло в присутствии руководства республики и родителей школьников. Приветствуя собравшихся, Кумпилов поздравил ребят с вручением паспортов и 30-летием Конституции РФ. "Уверен, вам не нужно объяснять, что такое Конституция и насколько важна ее роль в укреплении государственного устройства, в развитии общества. Россия – большая и сильная страна. И эту силу составляют, прежде всего, ее люди, все наши граждане, которые честно трудятся на благо родной республики и страны, уважают права других, берегут окружающую среду, гордятся своей Родиной и готовы внести свой вклад в ее процветание. В своем юном возрасте вы уже доказали, что являетесь такими гражданами", – сказал в ходе церемонии вручения Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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республика адыгея, мурат кумпилов, общество, школы, паспорт, день конституции в россии, дети
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Общество, Школы, Паспорт, День Конституции в России, Дети

Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов в День Конституции вручил паспорта школьникам
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в День Конституции вручил паспорта школьникам - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в День Конституции вручил паспорта школьникам
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Адыгея присоединилась к Всероссийской акции "Мы – граждане России", приуроченной ко Дню Конституции России. В Доме правительства республики сегодня состоялась церемония вручения паспортов 10 школьникам республики, достигшим высоких показателей в учебе, спорте и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
Торжественное мероприятие прошло в присутствии руководства республики и родителей школьников. Приветствуя собравшихся, Кумпилов поздравил ребят с вручением паспортов и 30-летием Конституции РФ.
"Уверен, вам не нужно объяснять, что такое Конституция и насколько важна ее роль в укреплении государственного устройства, в развитии общества. Россия – большая и сильная страна. И эту силу составляют, прежде всего, ее люди, все наши граждане, которые честно трудятся на благо родной республики и страны, уважают права других, берегут окружающую среду, гордятся своей Родиной и готовы внести свой вклад в ее процветание. В своем юном возрасте вы уже доказали, что являетесь такими гражданами", – сказал в ходе церемонии вручения Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
Власти Адыгеи рассказали о военно-патриотической работе с молодежью - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловОбществоШколыПаспортДень Конституции в РоссииДети
 
 
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