Глава Адыгеи в День Конституции вручил паспорта школьникам
© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов в День Конституции вручил паспорта школьникам
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в День Конституции вручил паспорта школьникам
МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник, в День Конституции, вручил паспорта граждан Российской Федерации 10 школьникам, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Адыгея присоединилась к Всероссийской акции "Мы – граждане России", приуроченной ко Дню Конституции России. В Доме правительства республики сегодня состоялась церемония вручения паспортов 10 школьникам республики, достигшим высоких показателей в учебе, спорте и общественной деятельности", - говорится в сообщении.
Торжественное мероприятие прошло в присутствии руководства республики и родителей школьников. Приветствуя собравшихся, Кумпилов поздравил ребят с вручением паспортов и 30-летием Конституции РФ.
"Уверен, вам не нужно объяснять, что такое Конституция и насколько важна ее роль в укреплении государственного устройства, в развитии общества. Россия – большая и сильная страна. И эту силу составляют, прежде всего, ее люди, все наши граждане, которые честно трудятся на благо родной республики и страны, уважают права других, берегут окружающую среду, гордятся своей Родиной и готовы внести свой вклад в ее процветание. В своем юном возрасте вы уже доказали, что являетесь такими гражданами", – сказал в ходе церемонии вручения Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.