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На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта - РИА Новости, 12.12.2023
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10:52 12.12.2023 (обновлено: 10:53 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/otravlenie-1915243548.html
На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта
На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта - РИА Новости, 12.12.2023
На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта
Елизовский районный суд на Камчатке закрыл столовую, в которой 5 декабря отравились более 40 строителей нового аэровокзала Петропавловска-Камчатскиого, сообщила РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:52
2023-12-12T10:53
происшествия
камчатка
россия
елизово
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Елизовский районный суд на Камчатке закрыл столовую, в которой 5 декабря отравились более 40 строителей нового аэровокзала Петропавловска-Камчатскиого, сообщила пресс-служба суда. "Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО "С.". Установлено, что ООО "С.", осуществляя деятельность по организации питания в столовой на территории стройплощадки в районе аэропорта, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Судебным решением деятельность столовой приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении. Оказание услуг по организации питания запрещено. В суде гендиректор фирмы и её защитник пояснили, что часть выявленных нарушений уже устранена. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок. По результатам расследования регионального управления Роспотребнадзора, 5 декабря работники "СтройТехноИнженеринг", занятые на строительстве нового аэровокзального комплекса в Елизово, ужинали в столовой на территории стройплощадки. Примерно через 30 минут часть из них почувствовали себя плохо. Спустя четыре часа на больничные койки был отправлен 41 рабочий. По заключению санитарных врачей, предположительно, пищевое отравление было связано с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции. Следственным управлением СК России по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).
https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html
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происшествия, камчатка, россия, елизово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Россия, Елизово, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта

Суд на Камчатке закрыл столовую, где 5 декабря отравились более 40 строителей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Елизовский районный суд на Камчатке закрыл столовую, в которой 5 декабря отравились более 40 строителей нового аэровокзала Петропавловска-Камчатскиого, сообщила пресс-служба суда.
"Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО "С.". Установлено, что ООО "С.", осуществляя деятельность по организации питания в столовой на территории стройплощадки в районе аэропорта, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Судебным решением деятельность столовой приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении.
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Оказание услуг по организации питания запрещено. В суде гендиректор фирмы и её защитник пояснили, что часть выявленных нарушений уже устранена. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.
По результатам расследования регионального управления Роспотребнадзора, 5 декабря работники "СтройТехноИнженеринг", занятые на строительстве нового аэровокзального комплекса в Елизово, ужинали в столовой на территории стройплощадки. Примерно через 30 минут часть из них почувствовали себя плохо. Спустя четыре часа на больничные койки был отправлен 41 рабочий. По заключению санитарных врачей, предположительно, пищевое отравление было связано с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции.
Следственным управлением СК России по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).
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ПроисшествияКамчаткаРоссияЕлизовоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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