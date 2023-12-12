https://ria.ru/20231212/otravlenie-1915243548.html

На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта

На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта - РИА Новости, 12.12.2023

На Камчатке закрыли столовую, где отравились 40 строителей аэропорта

Елизовский районный суд на Камчатке закрыл столовую, в которой 5 декабря отравились более 40 строителей нового аэровокзала Петропавловска-Камчатскиого, сообщила РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:52

2023-12-12T10:52

2023-12-12T10:53

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елизово

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек – РИА Новости. Елизовский районный суд на Камчатке закрыл столовую, в которой 5 декабря отравились более 40 строителей нового аэровокзала Петропавловска-Камчатскиого, сообщила пресс-служба суда. "Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО "С.". Установлено, что ООО "С.", осуществляя деятельность по организации питания в столовой на территории стройплощадки в районе аэропорта, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Судебным решением деятельность столовой приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении. Оказание услуг по организации питания запрещено. В суде гендиректор фирмы и её защитник пояснили, что часть выявленных нарушений уже устранена. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок. По результатам расследования регионального управления Роспотребнадзора, 5 декабря работники "СтройТехноИнженеринг", занятые на строительстве нового аэровокзального комплекса в Елизово, ужинали в столовой на территории стройплощадки. Примерно через 30 минут часть из них почувствовали себя плохо. Спустя четыре часа на больничные койки был отправлен 41 рабочий. По заключению санитарных врачей, предположительно, пищевое отравление было связано с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции. Следственным управлением СК России по Камчатскому краю было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ).

https://ria.ru/20231208/otravlenie-1914555304.html

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914029485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, елизово, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)